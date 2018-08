Calciomercato - Pjaca è un nuovo giocatore della Fiorentina : La telenovela Marko Pjaca è giunta finalmente al termine. Il croato classe '95 si trasferirà alla Fiorentina, unica squadra che davvero ha mostrato da tempo interesse per il giocatore portando avanti una trattativa con la Juventus non semplice dal punto di vista economico, ma complessa sopratutto sulla formula del trasferimento. Il giocatore a Firenze avrà la possibilità di potersi mettere in mostra, dimostrando tutte le sue qualità che, a causa ...

Calciomercato Fiorentina – Doppio colpo in casa viola : Pjaca e Mirallas a Firenze : Pjaca e Mirallasa a Firenze: la Fiorentina rafforza il suo team con un importante Doppio colpo di mercato Importante Doppio colpo di mercato in casa viola: la Fiorentina ha infatti risolto la trattativa col club juventino, aggiudicandosi il prestito oneroso, con diritto di riscatto e controriscatto, di Marko Pjaca, mentre dall’Everton arriva, con la stessa formula, ma senza recompra, Kevin Mirallas. Un Doppio colpo importantissimo ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : prestito con diritto di riscatto e contriscatto : La Viola piazza il colpo, preso Marko Pjaca. Accordo raggiunto con la Juve, affare fatto sulla base di un prestito oneroso , 2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 23. Un'operazione importante e ...

Calciomercato Fiorentina : arriva Pjaca dalla Juventus : TORINO - Il Calciomercato della Fiorentina si infiamma grazie all'ok del trasferimento di Pjaca dalla Juventus . Una trattativa molto lunga e tanto attesa dai tifosi. E finalmente è fatta: 2 milioni ...

Calciomercato - Fiorentina su Mirallas. Pjaca resta in ghiaccio : FIRENZE - Tra Marko Pjaca e Nicola Sansone piomba Kevin Mirallas , il 30enne esterno belga dell'Everton, di origini spagnole, sul quale la Fiorentina si è buttata dopo aver incassato la disponibilità ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Pjaca : doppio innesto dalla Juventus : 1/3 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : sfuma la possibilità di un affare Juventus-Milan : 1/8 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Sampdoria - boom boom blucerchiato : passi in avanti per Pjaca : 1/10 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca : il giocatore al momento preferirebbe la Fiorentina : Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Rientrato alla Juventus dopo gli ultimi sei mesi positivi trascorsi in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, l'attaccante " reduce dal ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - la Lazio chiede Bentancur : Marotta risponde con Pjaca : Sergej MILINKOVIC-SAVIC resta il grande obiettivo di Calciomercato della Juventus: il calciatore serbo avrebbe già scelto i bianconeri ma per Beppe Marotta non sarà facile trattare(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - ecco Pjaca : tutti i dettagli dell’affare : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ad un passo dal colpo Pjaca, una trattativa molto importante per il tecnico Stefano Pioli. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da titolare, Juventus e Fiorentina sarebbero in procinto di giungere ad un accordo, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per il calciatore invece, pronto un ...

Calciomercato Fiorentina - il colpo ad un passo : Pjaca ha detto sì : Calciomercato Fiorentina – Fiorentina attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, la dirigenza viola ha intenzione di accontentare il tecnico Stefano Pioli, novità molto importanti per quanto riguarda l’attacco. Secondo la ‘rosea’ Marko Pjaca avrebbe dato l’ok al trasferimento alla Fiorentina, adesso manca solo l’accordo con la Fiorentina, si lavora per un prestito con diritto di riscatto a 20-25 ...