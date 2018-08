Calciomercato Bologna | Petkovic alla Dinamo Zagabria

Calciomercato Bologna - ufficiale : Helander fino al 2022 : Bologna - Il Bologna ha blindato Filip Helander . Il difensore ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022. Affare ufficiale. In uscita c'è Emil Krafth . Lo svedese andrà in ...

Calciomercato Bologna - Petkovic via : accordo con la Dinamo Zagabria : KIRCHDORF - Il Bologna si prepara a salutare Bruno Petkovic : l'attaccante croato è vicinissimo al ritorno in patria, più precisamente alla Dinamo Zagabria : i feslsinei hanno raggiunto l'accordo con ...

Calciomercato - Bologna del futuro : ecco il baby Corbo : Bologna - Ha già sostenuto le visite mediche e presto arriverà in Austria con la prima squadra Gabriele Corbo , talentuoso difensore diciottenne proveniente dallo Spezia che è stato capace di mettersi ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : affari Juventus-Milan - scatto Napoli - sorprese di Bologna e Lazio [DETTAGLI] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Bologna - mossa a sorpresa : rinforzo in difesa : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua a preparare la prossima stagione, inizia un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina, l’obiettivo è disputare una stagione tranquilla in Serie A. Nelle ultime ore mossa a sorpresa in difesa, secondo la ‘rosea’ chiusa la trattativa con la Roma per il difensore Lirim Kastrati, kosovaro di 19 anni che nell’ultima stagione ha giocato nel campionato Primavera, ...

Calciomercato Bologna - arriva Mattiello dall’Atalanta : Il Bologna batte l’ottavo colpo dell’estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo. In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : firma Mattiello : Bologna - Pippo Inzaghi abbraccia Federico Mattiello , difensore dell' Atalanta che ha giocato l'ultima stagione nella Spal. Il suo passaggio a Bologna è ufficiale con la formula del prestito con ...

Calciomercato Bologna - definito un arrivo nelle ultime ore per Inzaghi : 1/5 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Sampdoria : idea a “parametro zero” - ma occhio al Bologna : Sampdoria e Bologna a duello per un calciatore svincolato dopo il ben noto caso del fallimento del Bari calcio: le ultime novità Liam Henderson è finito nelle mire di Sampdoria e Bologna. Il centrocampista si è appena svincolato dal Bari a causa dell’imminente fallimento del club pugliese e dunque sarà libero di firmare un nuovo contratto come un normale calciatore svincolato. Come detto, i due club di serie A si sono catapultati sul ...

Calciomercato Bologna - Fenucci svela un retroscena a sorpresa su Balotelli : Calciomercato Bologna – Il futuro dell’attaccante Mario Balotelli è ancora tutto da decidere, nel frattempo l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci svela un importante retroscena su SuperMario: “A Mario ci abbiamo pensato, – ha affermato – qualche secondo e prima del Nizza, ma l’ingaggio era fuori portata. Non c’è stata nessuna trattativa ma è indubbio che Mario sia un talento ...

Calciomercato Bologna - Palacio rinnova fino al 2019 : Bologna - Due rinnovi e l'annuncio di un nuovo acquisto nelle ultime ore: il Bologna si presenta a Pinzolo in ritiro con tre novità. L'ultima è quella di Rodrigo Palacio , che ha firmato oggi il ...

Calciomercato Bologna : Palacio e Donsah rinnovano : Due rinnovi e l’annuncio di un nuovo acquisto: il Bologna si presenta a Pinzolo in ritiro con tre novità. Rodrigo Palacio ha firmato il prolungamento fino al 2019. Lo ha annunciato il club rossoblù, che nelle ultime ore ha comunicato pure il prolungamento di Godfred Donsah fino al 2022 e l’ingaggio del giovane centrocampista svedese Mattias Svanberg, prelevato dal Malmoe per circa 5 milioni con contratto quinquennale. Queste le ...