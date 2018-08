Calcio italiano nel caos | scioperano le calciatrici | “Noi vittime dei conflitti politici

Calciomercato Trapani - Italiano è il nuovo allenatore : Trapani - Il Trapani ha scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Si tratta del primo incarico tra i professionisti per l'ex bandiera del Verona. Nella passata stagione ha guidato l'Arzignano. ...

Serie A - la sorpresa clamorosa nel Calcio italiano : boom di abbonamenti - i tifosi tornano allo stadio : Che differenza c' è tra un cliente Apple e un tifoso della Juve? Nessuna. Il primo è quello sempre al passo coi tempi che mette da parte tanto al mese per avere in tasca il nuovissimo modello di ...

Chievo e Parma : la giustizia sportiva è uno dei grandi mali del Calcio italiano : L'avvocato Mattia Grassani , molto opportunamente, si chiedeva su La Gazzetta dello Sport del 25 luglio perché mai il meno 5 sia stato applicato al torneo 2018-2019. E, a questo proposito, affermava ...

Sorteggio calendario Serie A - tutte le giornate LIVE : lo spettacolo del Calcio italiano : Sorteggio calendario Serie A, tutte le giornate LIVE – Attesa finita, ecco il Sorteggio valido per il campionato di Serie A, si preannuncia un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni. Alla prima giornata non ci possono essere partite già giocate nella prima giornata delle ultime due stagioni, e la stessa cosa vale per l’ultima giornata. Nei turni infrasettimanali non potranno incontrarsi tra loro Inter, Juventus, Lazio, Milan, ...

Fabbricini : 'Non mi aspettavo l'arrivo di Ronaldo : benefici per tutto il Calcio italiano' : Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato a Sky Sport prima della presentazione dei nuovi calendari di Serie A: 'Siamo in quest'occasione particolare che dà il via alla stagione calcistica. Ci auguriamo un grande campionato e mi auguro che tutti, ...

Il dramma di Daniel Leone scuote il Calcio italiano - tutti vicini al talento ex Reggina - appende le scarpe al chiodo - è tornato il tumore : Una nuova battaglia deve vincere l’ex talento della Reggina, Daniel Leone, il quale si ammalò di tumore nel 2014. Operato e tornato a giocare nel 2015 con il Latina. Adesso il cancro sarebbe tornato costringendo Danele ad appendere le scarpette al chiodo. “È si – scrive su fb l’ex Reggina- è arrivato il momento di dire addio a ciò che ho sempre desiderato,che ho sempre sognato e che ho sempre amato! La vita è un ...

Calciomercato. Piccini dallo Sporting Clube al Valencia - è fatta : altra esperienza all'estero per l'italiano : Continua l'avventura all'estero di Cristiano Piccini. Protagonista nell'ultima stagione in Portogallo con la Maglia dello Sporting Clube, il terzino italiano classe '92 è adesso pronto a trasferirsi ...

Totti : 'Alisson? Non si poteva dire di no. CR7 porta tanto al Calcio italiano' : Lui e Messi sono i più forti del mondo" - ha commentato Totti - "Sono contento perché porta tanto al calcio italiano: qualità e quantità, in primis. Spero possa fare bene anche in Italia, ma ne sono ...

La Fine del Calcio italiano raccontata da Marco Bellinazzo : Chi ha ucciso il Calcio tricolore? Tra retroscena e ricostruzioni inedite La Fine del Calcio Italiano ricompone gli elementi di un delitto perfetto. L'articolo La Fine del Calcio Italiano raccontata da Marco Bellinazzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Della Valle : “CR7 farà bene al Calcio italiano : ci darà più visibilità anche in Asia” : "Ronaldo farà bene al calcio italiano, sarà l'occasione per dare sempre più visibilità al nostro campionato, specie in paesi come l'Asia". L'articolo Della Valle: “CR7 farà bene al calcio italiano: ci darà più visibilità anche in Asia” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo stato del Calcio italiano : dal 2013 addio a 38 club e 271 punti di penalità : Tra processi, fideiussioni e mancate iscrizioni, l'estate del calcio italiano è sempre più rovente. L'articolo Lo stato del calcio italiano: dal 2013 addio a 38 club e 271 punti di penalità è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio italiano - la lunga lista delle società fallite : Bari e Cesena sono solo gli ultimi due club cancellati dal Calcio professionistico: negli ultimi 15 anni i fallimenti sono stati oltre 150

Roma - De Rossi : 'CR7 un bene per il Calcio italiano - ma così la Juve ha già un po' ammazzato il campionato' : Adesso hanno comprato il calciatore che viene considerato il più forte al mondo, questo significa puntare sempre più in alto: in questo modo un pochino hanno già ammazzato il campionato". Vogliono ...