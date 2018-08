Cagliari | reti inviolate contro il Trabzonspor

calcioweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) Ilconclude il mini tour in Turchia con un buon pareggio, 0-0ilallo stadio “Atatürk” di Istanbul. Risultato di prestigiouna delle più forti squadre locali, molto più avanti nella preparazione, dato che il campionato turco inizia la prossima settimana, e sostenuta in modo caldo e appassionato dai propri tifosi. Il tecnico delUnal Karaman ha schierato la squadra titolare, con diversi ex del campionato italiano come Kucka, Onazi e Sosa, mentre Rolando Maran ha confermato quanto dichiarato dopo la gara col Fenerbahçe, dando spazio agli elementi meno utilizzati nel primo incon i gialloneri di Istanbul. Al nulla di fatto ha contribuito anche Rafael, bravissimo a neutralizzare un rigore di Sosa alla mezz’ora; al di là comunque del risultato, si è visto uncaparbio che ha fronteggiato ilsenza timori ...