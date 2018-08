Cade elicottero in Siberia | morte le 18 persone a bordo

Cade in bici : grave 13enne soccorso in elicottero : Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in modo grave Cadendo con la sua bici nella zona del monte Pora, a Castione della Presolana (Bergamo). L’incidente in via Malga Alta e sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 inviato da Sondrio. Non è ancora chiaro se abbia fatto tutto da solo o se altre persone siano state coinvolte nell’incidente. Il tredicenne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni ...