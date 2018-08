Cadavere donna in centrale idroelettrica

Vercelli - Cadavere di donna trovato in una valigia : c’è un indagato : C’è un indagato per la morte della donna ritrovata in una valigia il 4 novembre 2017. Parte da lontano la storia di Franca Musso, quando il 16 ottobre 2016 è stata denunciata la sua scomparsa. Il suo cadavere è stato ritrovato otto mesi fa in una valigia, nelle campagne del Vercellese. Poi esami e accertamenti per dare un nome a quel cumulo di ossa. Fino ad arrivare ad un altro nome, quello della persona iscritta oggi nel registro degli ...

Cadavere di donna sui binari a Calderara - probabile suicidio : 26 luglio 2018 , modifica il 26 luglio 2018 - 13:10, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Monza : trovato Cadavere di una donna in canale Cornate d’Adda : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato trovato nel canale di una centrale idroelettrica di Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, questa mattina. La donna è stata ripescata dal 118, in via 25 aprile. Al momento, l’anziana non è stata identificata e sarà l’autopsia a stabilire come sia morta e da quanto tempo si trovasse nell’acqua. Indagano i carabinieri di ...

Verona - Cadavere di una donna scoperto dopo 18 mesi/ Ultime notizie : era in stato di mummificazione : Verona, cadavere di una donna scoperto dopo 18 mesi. Ultime notizie: era in stato di mummificazione. Ha sessantanni e non aveva figli ne marito, viveva da sola(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Cadavere di una donna trovato in casa a Verona : è morta da un anno e mezzo : Una donna è stata trovata morta in casa a Verona, nel quartiere Borgo Roma: secondo i primi accertamenti era morta da almeno diciotto mesi ma nessuno, in tutto questo tempo, la aveva mai cercata.

Cadavere di donna nelle Canarie - si teme possa essere l’italiana Luciana Bianchi : Resti di una donna sono stati rinvenuti in un burrone a Telde, nel quartiere di Lomo Catela, nell'isola di Gran Canaria (Spagna). Si teme possa trattarsi di Luciana Bianchi, la 47enne umbra scomparsa lo scorso gennaio della villa distante pochi chilometri dalla scarpata.Continua a leggere

Il Cadavere ritrovato al Segrino è di una donna con la fede al dito : Il cadavere ritrovato al Lago del Segrino ieri è di una donna. Decisiva l'autopsia Al momento non è ancora nota l'identità della donna ritrovata senza vita nel canneto ieri, martedì 10 luglio, al Lago ...

Scampia - trovato il Cadavere di una donna in un parco : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel parco Corto Maltese in via Hugo Pratt a Scampia . Ad accorgersi del corpo senza vita tra i cespugli sono stati alcuni cittadini in quel momento presenti ...

Messina : Cadavere di una donna in spiaggia - indagini a Spadafora : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Il cadavere di una giovane donna è stato trovato sulla spiaggia di Spadafora, nel Messinese. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Il corpo senza vita si trovava adagiato sul litorale tra due imbarcazioni. Sul posto il medico l