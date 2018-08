Buffon | primo trofeo per il Psg | il portiere alza la Supercoppa di Francia

Supercoppa di Francia - Psg-Monaco 4-0 : primo titolo per Buffon : Comincia con un titolo l'avventura al Paris Saint-Germain di Gianluigi Buffon. La squadra parigina travolge 4-0 il Monaco a Shenzhen, in Cina, e conquista la sesta Supercoppa di Francia consecutiva, ...

Buffon - primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain [VIDEO]. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tentera' di portare nella sua ...

Buffon - primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tenterà di portare nella sua personalissima ...

Buffon - primo allenamento con il Psg e presentazione : 'La Champions non è un'ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tenterà di portare nella sua personalissima ...

Paris Saint-Germain - primo allenamento di Buffon con il club parigino [VIDEO] : Il portiere italiano ha postato sui social alcune immagini del suo primo allenamento con la maglia del Paris Saint-Germain Buffon Day a Parigi, in mattinata il primo allenamento con il Paris Saint-Germain e nel pomeriggio la presentazione alla stampa. Comincia una nuova avventura per l’ex Juventus, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Fatica e sudore insieme ai colleghi nel centro sportivo ...

MANCINI - PRIMO ALLENAMENTO CON LA NAZIONALE/ “Buffon può essere convocato e per De Rossi vale lo stesso!" : MANCINI, PRIMO ALLENAMENTO con la NAZIONALE e prima conferenza stampa: “Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui". Interessanti parole del neo-ct(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:42:00 GMT)