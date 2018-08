Brescia | la scomparsa di Manuela Bailo è un mistero tra sms e silenzi

Brescia - sospese le ricerche della dodicenne scomparsa. Rimarrà un presidio per segnalazioni : Sono state sospese le ricerche per trovare Iushra, la ragazzina di 12 anni affetta da autismo scomparsa dodici giorni fa sull’altopiano di Cariadeghe a Serle, nel Bresciano. Domenica sera è arrivato lo stop della prefettura, ma Rimarrà un presidio fisso in quota per raccogliere eventuali segnalazioni da parte di escursionisti e turisti di passaggio. La dodicenne è scomparsa il 19 luglio mentre stava facendo una gita con altri ragazzi ...

Sono state interrotte le ricerche di Iuschra Gazi - la bambina scomparsa il 19 luglio vicino a Brescia : La sera del 29 agosto Sono state ufficialmente interrotte le ricerche di Iuschra Gazi, una bambina di 12 anni che dal 19 luglio risulta dispersa in provincia di Brescia. Gazi, figlia di genitori originari del Pakistan, è affetta da autismo e The post Sono state interrotte le ricerche di Iuschra Gazi, la bambina scomparsa il 19 luglio vicino a Brescia appeared first on Il Post.

Iushra - ricerche bimba scomparsa nei boschi di Brescia/ Ultime notizie : testimone - “ecco dove l'ho vista” : Iushra, ricerche della bimba scomparsa nei boschi di Brescia: Ultime notizie da Serle. Un testimone rivela: “ecco dove l'ho vista”. Una sensitiva conferma la segnalazione, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Ragazzina scomparsa nel Bresciano - dopo otto giorni si teme il peggio : Nessuna traccia di Iuschra dopo le battute con droni, cani olandesi e squadre specializzate. E ora anche suo padre torna a dormire a casa. Il prefetto: lavoreremo fino a sabato

Chiamata anche una veggente per la ricerca di Lushra - la bambina Bresciana scomparsa : ... http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2018/7/24/bambina-scomparsa-a-Brescia-ricerche-sospese-da-domani-Ultime-notizie-Chiamata-anche-una-veggente/831846/ https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/...

Chiamata anche una veggente per la ricerca di Iushra - la bambina Bresciana scomparsa : Nonostante la mobilitazione di oltre 500 uomini, tra protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, esperti speleologi e volontari, della piccola Iushra, la bambina autistica bresciana, non si hanno notizie da ormai 5 giorni. Ricordiamo che la bimba di 11 anni, era in gita con la sua associazione Fopab-Anffas, sui monti di Serle, in provincia di Brescia, quando è scomparsa, allontanandosi dal gruppo e dai suoi accompagnatori. Agli uomini del ...

BAMBINA SCOMPARSA A Brescia : LE RICERCHE PROSEGUIRANNO/ Ultime notizie : nessun risultato dai cani molecolari : BAMBINA SCOMPARSA a BRESCIA: RICERCHE sospese da domani. Ultime notizie: chiamata anche una veggente, ma la povera ragazzina autistica è come se fosse svanita nel nulla(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:05:00 GMT)

Brescia - nemmeno i cani molecolari trovano tracce della 12enne autistica scomparsa sei giorni fa : Continuano senza soste le ricerche di Iuschra , la 12enne autistica scomparsa a Serle in provincia di Brescia giovedì all'ora di pranzo mentre era in gita con altri ragazzi disabili. Nella vasta area ...

Ragazzina scomparsa a Brescia - i soccorritori : 'Continuiamo a cercare - per noi è ancora viva' : Neppure una piccola traccia, nemmeno un segno del passaggio di Iuschra, la Ragazzina autistica di 12 anni, scomparsa da giovedì nei boschi di Serle, nel Bresciano e da allora cercata da centinaia di ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Brescia - prefetto : 12enne scomparsa a Serle sembra svanita nel nulla : Brescia, prefetto: 12enne scomparsa a Serle sembra svanita nel nulla Centinaia gli uomini impegnati nella ricerca della ragazza di cui non si hanno notizie da 4 giorni. Era in gita con altri minorenni Parole chiave: Brescia ...

Bambina autistica scomparsa a Serle/ Ultime notizie : prefetto Brescia - “è come se fosse svanita nel nulla” : Iuschra, bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia. Ultime notizie, iniziato il 4° giorno di ricerche. Proseguono le ricerche della 12enne autistica di origini pakistane(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:52:00 GMT)