Brasile | Lula dal carcere | ' Mi ricandido alle elezioni'

Lula si candida alle elezioni presidenziali in Brasile nonostante la condanna : ... affinché l'economia torni ad essere forte ed il Brasile un Paese rispettato nel mondo'. L'ex presidente Lula è stato condannato in primo grado a 12 anni e un mese di carcere per corruzione e ...

Brasile - Corte respinge ricorso di Lula : 6.00 La Corte Suprema brasiliana ha respinto il ricorso dell'ex presidente, Lula da Silva, che chiedeva di ricusare il giudice Sergio Moro, che lo aveva condannato per corruzione in un precedente processo. La Corte ha quindi confermato Moro come giudice per il processo contro Lula,accusato di aver favorito indebitamente un appalto. L'ex presidente, che deve scontare 12 anni di carcere e affrontare altri 5 processi per corruzione,spera comunque ...

Brasile - portiere squalificato per aver usato il cellulare in una partita : Il portiere brasiliano Santos, dell’Atletico Paranaense, è stato squalificato per una giornata da un tribunale sportivo brasiliano per aver utilizzato il telefono cellulare alcuni secondi prima dell’inizio della partita contro l’Atletico Mineiro, che si è svolta il 13 maggio. La Corte Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) ha deciso di prendere in considerazione che il giocatore “ha assunto comportamenti contrari ...

Brasile - un turno al portiere con il cellulare in campo : TORINO - Costa una giornata di squalifica a Santos l'utilizzo del cellulare in campo. Il Tribunale superiore della giustizia ha infatti ribaltato la decisione della Commissione disciplinare, che aveva ...

Lula resta dentro - il Brasile si dimostra meno clemente dell’Italia : L’Italia e il Brasile sono due paesi che hanno sempre avuto una simpatica e curiosa relazione reciproca, vuoi per il carattere caliente simile dei due popoli, vuoi per i puttanieri italiani che affollano le spiagge del nordeste, vuoi per certe affinità culturali, vuoi per la massiccia immigrazione italiana che a San Paolo e Rio si trovano persino le associazioni “Piemontesi nel Mondo” che allignano in tutto il pianeta. Ma c’è un altro punto in ...

Brasile : Lula insiste - 'sarò candidato' : BRASILIA, 10 LUG - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato ancora una volta che sarà candidato alle elezioni del Brasile previste per ottobre, nonostante sia stato arrestato ...

Brasile - Lula libero per poche ore : rientrato il "golpe" di un giudice : San Paolo - Al settantanovesimo ricorso da parte dello stuolo di avvocati che lo difendono, l'ex presidente Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio dal 7 aprile scorso, ieri mattina sembrava ...

Brasile - Lula resta in carcere : ANSA, - SAN PAOLO , Brasile, , 9 LUG - Lula resta in carcere. Lo ha deciso il presidente del Tribunale federale regionale di Porto Alegre, Carlos Thompson Flores, dando ragione al giudice federale ...

Brasile - Lula resta in carcere : 01.00 L'ex presidente brasiliano Lula resta in carcere. Lo ha deciso il presidente del Tribunanale Federale Regionale di Porto Alegre, Carlos Thompson Flores, dando ragione al giudice federale Joao Pedro Gebran Neto, che ha bloccato ieri l'ordinanza di scarcerazione dell'ex presidente emessa da Rogerio Favreto, magistrato di turno nella stessa Corte.