: Brasile, Corte respinge ricorso di Lula - TelevideoRai101 : Brasile, Corte respinge ricorso di Lula - SettiGustavo : RT @UAAR_it: In #Brasile una docente di antropologia, attiva per la legalizzazione e convocata per le audizioni presso la Corte suprema che… - uaarbologna : RT @UAAR_it: In #Brasile una docente di antropologia, attiva per la legalizzazione e convocata per le audizioni presso la Corte suprema che… -

LaSuprema brasiliana ha respinto ildell'ex presidente,da Silva, che chiedeva di ricusare il giudice Sergio Moro, che lo aveva condannato per corruzione in un precedente processo. Laha quindi confermato Moro come giudice per il processo contro,accusato di aver favorito indebitamente un appalto. L'ex presidente, che deve scontare 12 anni di carcere e affrontare altri 5 processi per corruzione,spera comunque di poter correre alle elezioni presidenziali di ottobre.(Di sabato 4 agosto 2018)