Borse e spread | avvio d’agosto rovente Ecco perché l’autunno potrebbe essere

Lo spread chiude in netto rialzo. Borse in recupero nonostante le nubi sui dazi : I mercati del Vecchio Continente hanno terminato le contrattazioni in terreno positivo, anche se la Cina ha minacciato di imporre dazi per 60 miliardi di dollari alle merci Usa. Intanto lo spread, dopo una fiammata a 270 punti, chiude in area 254. Fca sotto i riflettori, bancari contrastati ...

Borse Ue in leggero rialzo - lo spread sale sopra 260 punti : MILANO - Ore 9:40. Le Borse europee avviano l'ultima seduta di settimana in leggero rialzo nonostante le tensioni commerciali che continuano a pesare sull'umore degli investitori. Milano segna un calo ...

Tria avvisa : niente spese. Borse giù - spread a 250 : Al ministro Giovanni Tria è toccata casualmente la giornata migliore per spiegare a Di Maio e Salvini quanto dovranno tenere basse le aspettative per la prossima legge di Bilancio e quindi per approvare le misure più attese, flat tax e reddito di cittadinanza. Ieri era in programma il primo supervertice governo/maggioranza con il responsabile dell'Economia, il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier e leader di M5s e Lega e il sottosegretario ...

Borse in «rosso» con minacce sui dazi. Lo spread sale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La Boe ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri òa Fed aveva lasciato i tassi invariati,.A Milano pesanti Poste e Tenaris...

Borse riducono calo - spread in lieve rialzo : Le Borse europee migliorano ma restano in calo con i dati stabili sulla disoccupazione. I listini si mantengono in territorio negativo con i timori per l'arrivo dei dazi Usa e l'incertezza politica ...

Borse in calo - sale lo spread : pesano i timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

Borse europee deboli in avvio di seduta - spread in rialzo : Mercati azionari europei negativi in avvio di seduta: questa la reazione alla situazione politica in Germania e ai cali pesanti delle piazze asiatiche stamane: Tokyo -2,2%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,50%.Francoforte -1,25%, Parigi -1,27%, mentre Londra apre la giornata con un -0,...

Borse giù con dazi e caos politico a Berlino. Spread a 248 punti. A Piazza Affari Ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc...

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Spread in altalena dopo Bce - euro crolla sotto 1 - 18. Su le Borse : La Bce ha deciso di dimezzare gli acquisti di asset da ottobre e concluderli a fine dicembre. Borse riducono i ribassi, Milano azzera le perdite. Sul Ftse Mib bene Finecobank e Prysmian. Ferrari aggiorna ancora i massimi...

Borse caute in attesa di Fed e BCE. Spread BTP/Bund ancora in calo : Teleborsa, - Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca ...