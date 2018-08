ilmessaggero

: Bombolette e arti marziali boom della difesa fai-da-te ` - GiovanniPignat5 : Bombolette e arti marziali boom della difesa fai-da-te ` - thexeon : Bombolette e arti marziali: in Italia è boom della difesa fai-da-te -

(Di sabato 4 agosto 2018) Piccolo per nasconderlo in borsa. Simile a una lacca, anche in colori sgargianti, per non destare sospetti. Pratico da usare. Efficace. E sempre più venduto. Sono numeri in costante crescita...