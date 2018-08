Bomba d' acqua a Cagliari | strade allagate e danni Video | ultime notizie maltempo

La lezione della Bomba d'acqua : in settembre lavori sulle fogne : Intanto è stata aperta con la Regione la procedura per i risarcimenti. L'8 agosto a Revere incontro fra Comune, Aimag e Consorzio di bonifica

Maltempo - Bomba d'acqua a Matera. Tromba d'aria in Salento : Violento nubifragio nel rione sei Sassi. Tromba d'aria a Porto Cesareo, dove un 24enne è stato colpito da un fulmine

Bomba d’acqua mette in ginocchio Matera : strade trasformate in fiumi - ingenti danni : Un improvviso e violento acquazzone nella Città dei sassi ha dato vita ad un’alluvione-lampo che ha trascinato via sedie e tavoli di diversi locali pubblici, divelto alberi e causato ingenti danni ad aziende e negozi.Continua a leggere