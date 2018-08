Bologna-Norimberga 1-0 | rissa fra tifosi

Il Bologna convince - la squadra di Inzaghi ok contro il Norimberga : Il Bologna continua la preparazione in vista della prossima stagione, nuove importanti indicazioni per il tecnico Filippo Inzaghi. Successo in amichevole contro il Norimberga, decide una rete di Rodrigo Palacio. Bologna: Skorupski; De Maio (dal 73’ Calabresi), Gonzalez, Helander; Mattiello (dal 73’ Mbaye), Dzemaili, Pulgar (dal 12’ Kingsley), Orsolini (dal 60’ Svanberg), Krejci (dal 73’ Dijks); Palacio, Santander (dal 60’ Falcinelli). All. ...