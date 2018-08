Bimba in ospedale per denutrizione | genitori la portano via e spariscono

Sanità : Zaia ringrazia medici ospedale Vicenza per intervento su Bimba di 10 mesi : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Per essere primi in Italia, e probabilmente al mondo servono preparazione scientifica, capacità cliniche, conoscenza delle novità offerte dal panorama internazionale, e tanta determinazione per non fermarsi mai di fronte alle difficoltà. I neuroradiologi dell’ospedale

“La mia Bimba è diventata blu!”. Corre in ospedale. Lì la scoperta sconcertante. Un vero dramma : Alayna è nata il 3 marzo scorso. Una bambina in perfetta salute. Poi, all’improvviso, la mamma ha notato che nonostante la bambina non mostrasse alcun disturbo, il suo volto aveva cambiato colore: era diventato di una tonalità strana, di colore blu-grigia. A quel punto i genitori della piccola, Sophie Giblin e Jezz Bateson, rispettivamente di 25 e 26 anni, che vivono nella cittadina balneare di Withernsea, nell’East Riding of ...

Deve farsi visitare il seno in ospedale : il marito non vuole e la picchia davanti alla Bimba : Una banale visita al seno è stata la causa scatenante di un vero e proprio pestaggio. A farne le spese una donna di 26 anni del Bangladesh, picchiata dal marito 43enne, connazionale della vittima, nel pomeriggio di ieri...

Bibbiano - incidente nella notte : in ospedale anche una Bimba di 5 anni : L'incidente si è verificato poco dopo mezzanotte lungo via 24 Maggio, a Barco. Quattro le persone ferite, fra le quali una bambina di 5 anni

Bologna - Bimba nasce morta al Maggiore : denunciato ospedale/ Ultime notizie - "vogliamo sapere cos'è successo" : Bologna, bimba nasce morta al Maggiore: denunciato ospedale. Ultime notizie, la nonna: "vogliamo sapere cos'è successo: hanno lasciato sola mia figlia"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Scontro fra auto : Bimba di 13 mesi in ospedale : C'è una bambina di tredici mesi tra i sei feriti dello Scontro avvenuto lungo la strada regionale 69 al bivio per Montalto nel comune di Laterina / Pergine Valdarno . La piccola è stata trasportata in ...

VARESE - Bimba DI 3 ANNI CADE DAL BALCONE : GRAVISSIMA/ In prognosi riservata all’ospedale di Bergamo : VARESE, BIMBA di 3 ANNI CADE dal BALCONE: è GRAVISSIMA. La vicenda è avvenuta a Lonate Pozzallo, la piccola stava giocando con la sorella: è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Bimba con fascetta al collo - ospedale Bambino Gesù : condizioni gravi ma stabili : “Permangono gravi ma stabili le condizioni della bambina di 3 anni giunta venerdi’ sera all’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia“: lo si spiega in una nota. La Bimba è stata trovata cianotica con una fascetta da elettricista intorno al collo. “La paziente e’ sottoposta da ieri a procedura di protezione cerebrale con ipotermia. Proseguono, di ...