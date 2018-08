optimaitalia

: '#Beyoncé ruba sempre alle donne di talento', l'accusa di antifemminismo e ipocrisia per una coreografia… - OptiMagazine : '#Beyoncé ruba sempre alle donne di talento', l'accusa di antifemminismo e ipocrisia per una coreografia… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Non ha usato giri di parole Azealia Banks per accusare Beyoncé di aver copiato le sue idee e di essere adusa a simili comportamenti.La rapper, che è nota per le sue prese di posizione particolarmente controverse espresse con toni piuttosto enfatici sui social network, è tornata a parlare di Beyoncé, che era già finita nel suo mirino in passato (nel 2016 aveva dichiarato di non considerarla un'artista ma uno sciacallo).Stavolta l'invettiva contro Queen Bey è un'accusa di plagio per una coreografia del suo nuovo tour congiunto con Jay-Z, che secondo la Banks sarebbe stata copiata dal video del suo singolo Count Contessa del 2015.Senza mezzi termini, la rapper ha accusato la coreografa Ashanti di aver copiato una coreografia che il coreografo Gypjaq Kai aveva realizzato per il suo brano. Ma la Banks è andata oltre, sostenendo che Beyoncé sia abituata are ideealtre ...