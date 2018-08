Beautiful | soap sospesa dal 6 al 17 agosto per la pausa estiva | al suo posto Una Vita

Beautiful va in vacanza - Il Segreto no. Estate di crisi per le soap di Canale 5 - Rai1 tenta di approfittarne : Beautiful Tempo di vacanze per Beautiful. Quella di oggi è stata l’ultima puntata della soap prima del break agostano. Le scorribande amorose di Brooke Logan e co. torneranno – salvo variazioni – a partire da lunedì 20 agosto 2018 alle 13.40 su Canale 5. La prossima settimana lo spazio lasciato libero da Beautiful sarà occupato da Una Vita. La telenovela spagnola anticipa per poi concludere alle 14.45 quando si rinnoverà ...

Beautiful - anticipazioni americane : nella soap è arrivata Zoe (nuovo personaggio) : The Bold and The Beautiful, news dagli Stati Uniti! E’ entrato da poco nella soap un nuovo personaggio: si chiama Zoe ed è interpretato dall’attrice e cantante Kiara Barnes. Chi è e quale ruolo avrà nelle vicende dei Forrester? Andiamo a scoprirlo leggendo le anticipazioni americane! Beautiful, anticipazioni americane: Kiara Barnes entra nel cast in veste di Zoe Si chiama Kiara Barnes il nuovo membro del cast di Beautiful ed è, oltre ...

Beautiful Caroline fuori dalla soap - Linsey Godfrey : “Volevo restare ma…” : Perché non c’è più Caroline a Beautiful? Le spiegazioni dell’attrice Linsey Godfrey Da qualche tempo i fan di Beautiful devono fare i conti con un’assenza importante: quella di Caroline. L’attrice Lindsey Godfrey è stata tagliata dal cast ufficiale della soap opera e il suo personaggio è stato declassato a guest star. Una situazione che non […] L'articolo Beautiful Caroline fuori dalla soap, Linsey Godfrey: ...

Beautiful : addio Caroline? LINSEY GODFREY passa ad un’altra soap!!! : I rumor si rincorrono da molte settimane ma, nonostante non ci sia al momento una conferma ufficiale della produzione, sembra proprio che LINSEY GODFREY, ovvero Caroline Spencer in Beautiful, sia stata ingaggiata da un’altra soap opera: Days Of Our Lives. Quest’ultima produzione, una volta nota in Italia con il titolo Il tempo della nostra vita, negli Stati Uniti continua ad andare in onda sul canale NBC e, con i suoi 53 anni di ...

Beautiful oggi non va in onda/ La soap torna venerdì 15 giugno : Bill e Liam si riconciliano? : Beautiful oggi non va in onda per dare spazio alla Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio, la soap torna venerdì 15 giugno: Bill e Liam si riconciliano?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:11:00 GMT)