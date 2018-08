Beach rugby | Europei Mosca 2018 | tre vittorie a testa per uomini e donne | domani si punta

oasport

(Di sabato 4 agosto 2018) Piovono successi per l’Italia del, impegnata a, in Russia, negli: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tresu tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma. Glipartiranno dai quarti, ledalle semifinali. Glinelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per 10-2, e per 12-2 l’Austria, staccando il pass per i quarti da prima del girone. Gli azzurri devono ancora conoscere il nome dei loro prossimi avversari. Tripla affermazione anche per la squadra femminile, che ha battuto la Georgia per 8-2, la Bielorussia per 14-1, e la Croazia per 10-0.alle ore 11.00 l’Italia affronterà in semifinale la Lettonia, mentre l’altra gara metterà di fronte Russia e Croazia. Clicca qui per ...