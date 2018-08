Riciclare la plastica non Basta . E’ necessario ridurre la produzione di imballaggi usa e getta - secondo Greenpeace : L’inquinamento ambientale provocato dalla dispersione della plastica è diventato un problema che non può essere in alcun modo sottovalutato, perché ha raggiunto volumi impressionanti a livello globale e continua a provocare danni enormi, soprattutto considerando che questi prodotti vanno ad inquinare i mari e gli oceani provocano un serio danno che rischia di diventare irreversibile, come dimostrano le vere e proprie isole di plastica già ...

Plastica - “il riciclo non Basta : la priorità è ridurre gli imballaggi usa e getta. Italia seconda produttrice in Ue” : Riciclare la Plastica non basta per contrastare l’inquinamento, né salverà i mari del Pianeta. Colpa di una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i volumi attuali entro il 2025. Di contro, solo il 9% di tutta la Plastica prodotta globalmente viene correttamente riciclata. L’Italia è al secondo posto in Europa, dietro la Germania, per Plastica prodotta con un immesso al consumo stimato in tra i 6-7 milioni di ...