Basta plastica - parte campagna Ambiente : 01.50 Troppa plastica in spiaggia e in mare: domani parte la campagna di sensibilizzazione del ministero dell'Ambiente, inserita nella più ampia iniziativa di comunicazione #iosonoAmbiente. Ogni anno nel mondo si producono 300mln di tonnellate di materie plastiche: almeno 8mln finiscono in mare. Una minaccia per specie marine ed ecosistemi, ma anche un rischio per la salute. Gazebo e volantini da Sabaudia a Trieste, dall'Elba a Noto, ...

Riciclare la plastica non Basta. E’ necessario ridurre la produzione di imballaggi usa e getta - secondo Greenpeace : L’inquinamento ambientale provocato dalla dispersione della plastica è diventato un problema che non può essere in alcun modo sottovalutato, perché ha raggiunto volumi impressionanti a livello globale e continua a provocare danni enormi, soprattutto considerando che questi prodotti vanno ad inquinare i mari e gli oceani provocano un serio danno che rischia di diventare irreversibile, come dimostrano le vere e proprie isole di plastica già ...

Plastica - “il riciclo non Basta : la priorità è ridurre gli imballaggi usa e getta. Italia seconda produttrice in Ue” : Riciclare la Plastica non basta per contrastare l’inquinamento, né salverà i mari del Pianeta. Colpa di una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i volumi attuali entro il 2025. Di contro, solo il 9% di tutta la Plastica prodotta globalmente viene correttamente riciclata. L’Italia è al secondo posto in Europa, dietro la Germania, per Plastica prodotta con un immesso al consumo stimato in tra i 6-7 milioni di ...

Wimbledon dice Basta alle cannucce di plastica : LONDRA - Il torneo di tennis più famoso del mondo, appuntamento classico dell'estate inglese, non sarebbe lo stesso senza un sorso di Pimm's, il cocktail più 'British' che esista, da servire in un bicchierone di gin, liquore, menta, frutta e ...

