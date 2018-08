Basket | doppio sorriso per l’Italia | le Nazionali azzurre 3×3 qualificate al Campionato

sportfair

(Di sabato 4 agosto 2018) Le3×3 U18 si qualificano alEuropeo di Debrecen, in programma dal 31 agosto al 2 settembre Lemaschile e femminile under 18 si qualificano al primo colpo. A Bari, sui campi appositamente allestiti al Molo San Nicola, vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno, lee gli Azzurri under 18 approdano direttamente alla fase finale della FIBA 3×3 U18 Europe Cup, ileuropeo, senza dover ricorrere agli spareggi. L’europeo si terrà a Debrecen (Ungheria) dal 31 agosto al 2 settembre. “E’ stata prima di tutto una grande emozione -afferma Angela Adamoli che ha guidato entrambe le– Gli Azzurrini ci hanno stupito perché, pur se alla prima esperienza, hanno saputo dare piena disponibilità allo staff e interpretare lo spirito del 3×3. Qui non puoi nasconderti: gara dopo gara sono diventati ...