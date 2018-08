Nuovo incidente in Laguna - un’onda anomala rovescia una Barca : un morto e quattro feriti [DETTAGLI] : Ancora una tragedia nella Laguna di Venezia, dove già nella notte un incidente aveva causato due morti. Un’onda anomala nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, ha causato il rovesciamento di un barchino facendo finire in mare cinque persone tra le località Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia. Le persone sono state recuperate dalle barche dei diportisti in transito. Un uomo, un 76enne di Campagna Lupia, ha perso la vita, ...

Usa - Barca si rovescia in lago del Missouri : 9 delle 17 vittime facevano parte della stessa famiglia : "Ho perso tutti i miei figli, ho perso mio marito, ho perso mia suocera, ho perso mio zio, ho perso mia cognata e ho perso mio nipote. Io sto bene, ma è veramente difficile". A parlare è una ...

Maltempo USA - incidente in Missouri : Barca si rovescia nel Table Rock Lake - almeno 11 morti : almeno 11 persone sono morte e numerose altre sono disperse dopo che un’imbarcazione turistica si è capovolta ed è affondata nel Table Rock Lake, un lago del Missouri (USA): lo ha reso noto lo sceriffo locale, secondo cui il Maltempo e i forti venti sono la probabile causa dell’incidente. A bordo 31 persone, tra cui bambini. Forti venti e temporali stavano interessando l’area al momento dell’incidente, che si è verificato ...

Usa - Barca si rovescia in lago del Missouri : almeno otto morti : Un'imbarcazione turistica si è capovolta nel Table Rock Lake, un lago del Missouri, in Usa. almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse. Quando è ...

Barca con 160 migranti si rovescia al largo dello Yemen : Una Barca con a bordo 160 migranti africani, tra i quali donne e bambini, si è rovesciata al largo dello Yemen. L'imBarcazione era partita dalla Somalia con a bordo 100 somali e 60 etiopi. Nonostante ...

Yemen - si rovescia Barca con 160 migranti : ANSA, - SANAA, 20 LUG - Una barca con a bordo 160 migranti africani, tra i quali donne e bambini, si è rovesciata al largo dello Yemen. Non è ancora noto se siano stati salvati. La barca era partita ...

Una Barca di migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord : ci sono almeno 16 morti e 30 dispersi : L’agenzia di news turca Anadolu ha scritto che una barca con a bordo 160 migranti si è rovesciata al largo delle coste di Cipro Nord, cioè la repubblica autoproclamata nel Nord dell’isola di Cipro e non riconosciuta da nessuno ad The post Una barca di migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord: ci sono almeno 16 morti e 30 dispersi appeared first on Il Post.

