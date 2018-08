Bambina ricoverata per denutrizione | genitori la portano via Ultime notizie Torino

Torino - Bambina di dieci anni ricoverata per denutrizione : i genitori la portano via contro il parere medico : Una bambina di dieci anni è stata portata via dai genitori dall’ospedale Regina Margherita di Torino senza l’autorizzazione dei medici. La piccola era ricoverata per problemi di denutrizione. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, non era in pericolo di vita, però era malata e fortemente sottopeso. Non è ancora chiaro come la bambina sei arrivata in ospedale. La famiglia ha fatto perdere le proprie tracce e adesso del caso si sta ...

Meningite - Bambina di 8 mesi ricoverata al Meyer : Pistoia, 12 luglio 2018 - E' stato appena notificato all'igiene pubblica della Ausl Toscana centro un caso di Meningite di tipo B in una bambina nata nel dicembre 2017 e residente nell'area pistoiese. ...

Seu - Bambina di un anno ricoverata a Foggia : è in gravi condizioni/ Ultime notizie : le direttive dell'ASL : Foggia, bimba ricoverata con Seu: l'Unità Crisi dell'ASL convocata per l'infezione batterica. Al vaglio dell'unità tutti i movimenti fatti dalla famiglia della bambina di appena tredici mesi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 00:11:00 GMT)