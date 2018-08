Bagni chimici | zero chioschi | niente Wi-Fi Anche Raggi evita la spiaggia sul Tevere 

lastampa

(Di sabato 4 agosto 2018) Il maltempo corre in soccorso di Virginiae le consente di cancellare l’inaugurazione di Tiberis, l’attesissimasul Tevere di Ponte Marconi,ndo l’imbarazzo di farsi fotografare in un catino ardente, ricoperto a metà di teli neri per nascondere il canneto che sta prepotentemente ricrescendo, versione estiva dell’esibizione natal...