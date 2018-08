Azzurre di bronzo nella prova a squadre

Europei - nuoto sincronizzato : medaglia di bronzo per le Azzurre nella prova a squadre : Agli Europei di nuoto di Glasgow arriva la terza medaglia della spedizione azzurra nel nuoto sincronizzato. L'Italia ha conquistato il bronzo nella prova a squadre. Le azzurre erano quarte dopo i ...

Europei di canottaggio - due ori per l'Italia nel quattro di coppia. Bronzo per le Azzurre nel due senza : Glasgow - Doppio oro azzurro agli Europei di canottaggio in corso a Glasgow. Oro dell'Italia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile . Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e ...

Canottaggio - Europei : Italia d'oro due volte nel quattro di coppia. Azzurre - bronzo al due senza : GLASGOW - Arrivano due ori e un bronzo per l'Italia del Canottaggio agli Europei di Glasgow. Salgono sul gradino più alto del podio il quattro di coppia pesi leggeri e il quattro di coppia maschile. ...

Tiro con l’arco – European Grand Prix : a Sofia bronzo per le Azzurre del compound : bronzo per le azzurre compound. Domani altre tre finali per l’Italia L’Italia conclude la penultima giornata di gare all’European Grand Prix di Sofia (Bul) conquistando il bronzo con le azzurre del compound (Cavalleri, Ret, Roner) che superano l’Ucraina 231-221. Quarto posto per il mixed team compound (Mior-Cavalleri), superati nella finalina dal Belgio 155-152, mentre il duo del ricurvo (Tonelli-Sartori) viene ...

Scherma - Mondiali 2018 : niente bronzo per l’Italia della sciabola femminile - Azzurre beffate dalla Corea del Sud : Dopo la semifinale persa con la Russia, l’Italia della sciabola femminile ai Mondiali di Wuxi 2018 cede il passo anche alla Corea del Sud che si prende i bronzo È sfumata la medaglia di bonzo per l’Italsciabola femminile, battuta nella finale per il terzo posto ai Mondiali di Wuxi dalla Corea del Sud. Il quartetto azzurro del ct Giovanni Sirovich, formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta, si ...

Mondiali Scherma - le Azzurre della sciabola femminile fermate dalla Russia : l’Italia torna in pedana per il bronzo : Dopo la sconfitta contro la Russia in semifinale, la Nazionale Italiana torna in pedana pomeriggio contro la Corea del Sud per la medaglia di bronzo Le speranze azzurre al Mondiale di Scherma di Wuxi 2018 sono anche affidate alla Nazionale di sciabola femminile che salirà in pedana alle 16.00 (le 10.00 in Italia) per affrontare la Corea del Sud nel match che vale la medaglia di bronzo. La squadra azzurra formata da Rossella Gregorio, Irene ...

Karate - Mondiali Universitari 2018 : Francesco D’Onofrio oro - Terryana D’Onofrio argento. Le medaglie Azzurre sono una questione di famiglia! Bronzo per Busato ed El Sharaby : Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di Karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era ...