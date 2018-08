Azienda Cardarelli | “Avviato l’avviso pubblico aziendale per la prima fase di

meteoweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) L’Amministrazione regionale, nel confermare il ruolo fondamentale del personale quale risorsa per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, ha inteso proseguire le azioni già intraprese e concluse in tema di stabilizzazione del personale in applicazione del DPCM 06 marzo 2015. Conseguenzialmente ilha avviato ladi stabilizzazione di tutti i medici e del personale di comparto con contratti precari ai sensi di cui all’art. 20 comma 1 D. Lgs. n°75/2017. Il direttore generale Ciro Verdoliva ha firmato ieri la Delibera n°184 con «esecuzione immediata» che dà il via alle per ladella procedura di stabilizzazione a seguito della Circolare della Direzione Generale per la tutela della salute della Regione Campania. Come aspetto altamente simbolico di un provvedimento che ha un forte risvolto sostanziale, il direttore generale ...