Attacco web a Mattarella | inchiesta antiterrorismo a Roma

Attacco sul web a Mattarella - i pm antiterrorismo aprono un'inchiesta : ... proprio nelle ore in cui Mattarella espresse il suo «no» alla candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Su twitter si registrarono in pochi minuti circa 400 nuovi profili, tutti ...

Attacco web a Colle : furono troll russi? : 12.24 Nei giorni in cui il Colle disse no alla nomina all'Economia del prof.Savona, l'account Twitter del Quirinale fu attaccato da 3-400 profili anonimi, al grido-hashtag di #Mattarelladimettiti. Secondo un articolo del Corriere della Sera, quei profili anonimi potrebbero essere Collegati a troll russi, visti all'opera anche per le elezioni Usa. La polizia postale avrebbe appurato che a monte di tutto c'è una fonte unica con tweet ...

Attacco web contro Sergio Mattarella : 400 profili in pochi minuti per bombardare la rete con la richiesta di dimissioni : Ci sarebbero le 'firme' russe dietro gli attacchi lanciati via web contro Sergio Mattarella nella notte fra il 27 e 28 maggio scorso, subito dopo il no del capo dello Stato alla designazione di Paolo Savona alla carica di ministro dell'Economia. Lo rivela il Corriere della Sera ricordando come quella notte migliaia di profili Twitter cominciarono improvvisamente a bombardare la rete con la stessa parola d'ordine - #MattarellaDimettiti - dopo che ...

Le manovre dei russi sul web e l'Attacco coordinato a Mattarella : ... aveva rifiutato di avallare la scelta di un esponente anti-euro come ministro dell'Economia senza che ciò fosse stato discusso nei programmi elettorali. Per la verità quello slogan, #...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - c’è anche Seferovic per l’Attacco : Calciomercato Torino – Due punte di peso, è quello che chiede Walter Mazzarri per il nuovo Torino e per il modulo 3-5-2. Una, salvo colpi di scena, sarà Andrea Belotti, l’altra arriverà dal mercato. Come riportato in Esclusiva da CalcioWeb qualche settimane fa il nome in cima alla lista è Zaza del Valencia ma non sono da escludere colpi di scena. Secondo indiscrezioni riportate dalla nostra redazione si segue anche con ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - si complica una trattativa per l’Attacco : Calciomercato Reggina – La Reggina si muove per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla, la dirigenza si muove per rinforzare la squadra per il tecnico Roberto Cevoli. Nelle ultime ore ufficializzato l’arrivo del centrocampista Salandria, un reparto che però ha bisogno di innesti importanti è sicuramente l’attacco dopo l’addio di Bianchimano. Il nome in cima alla lista è sempre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’Attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in Attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...