Attacco sul web a Mattarella | i pm antiterrorismo aprono un' inchiesta

Twitter : sul social Attacco a Mattarella nella notte fra il 27 e il 28 maggio : nella notte del 'no' a Paolo Savona ministro dell'Economia, da 400 profili creati ad arte partirono altrettante richieste di dimissioni di Sergio Mattarella con l'hashtag #Mattarelladimettiti -

La notte dell'allarme al Quirinale In 400 per l'Attacco sull'impeachment : la notte tra il 27 e il 28 maggio 2018. Quella che segue il no del presidente della Repubblica alla designazione di Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'Economia per il governo gialloverde destinato a nascere qualche giorno dopo, il primo giugno. Quella in cui il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, proprio a causa del rifiuto pronunciato dal Colle, ...

Le manovre dei russi sul web e l'Attacco coordinato a Mattarella : ... aveva rifiutato di avallare la scelta di un esponente anti-euro come ministro dell'Economia senza che ciò fosse stato discusso nei programmi elettorali. Per la verità quello slogan, #...

Dl dignità - Boldrini : “Non c’è una riga sull’occupazione femminile”. Poi l’Attacco a Di Maio : “Le sa o no queste cose?” : “Nel decreto dignità non c’è una riga che riguarda l’occupazione femminile”. A scagliarsi in Aula contro Luigi Di Maio, durante l’esame del decreto, è l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali. “Una grave lacuna, una dimenticanza inaccettabile. Lei signor ministro non sa che in Italia lavora solo il 49% delle donne e che al Sud la percentuale scende solo al 32%? Lo sa che a ...

Da Cavani a Mertens : Ancelotti fa il punto sull’Attacco : Carlo Ancelotti ha parlato di calciomercato, ma anche del suo Mertens pronto a stupire ancora con la maglia del Napoli “Cavani? Sono voci che nascono in ogni mercato, ma io ho dei giocatori fantastici e ho la fortuna di allenarli, perciò i giocatori delle altre squadre non mi interessano”. L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti allontana il possibile ritorno di Edinson Cavani. “Non ho ancora visto Mertens, ma in ...

Preziosi d'Attacco : 'Che forte Piatek. E puntiamo molto sull'arrivo di Favilli' : Brunico - ' Favilli ci interessa tanto e da tempo . Abbiamo fatto un'offerta molto importante, quasi esagerata ma ripeto, ci crediamo fortemente. Però per fare l'accordo dobbiamo essere in due, ...

Rai - Pd all’Attacco sulle nuove nomine. Di Maio : «Noi facciamo i casting - quelli di prima mettevano i loro compari» : Luigi Di Maio La nomina dei nuovi vertici Rai diventa materia di scontro politico. Dopo l’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi e conclusosi con un provvisorio nulla di fatto, il Pd è passato all’attacco accusando il governo di “spartizione selvaggia” sul servizio pubblico e invitando la Commissione di Vigilanza a monitorare la situazione. La replica del vicepremier Di Maio non si è fatta attendere. Appresa la ...

Porto San Giorgio. Incendio al Circo Orfei e bandiera del Pd sul lungomare - Del Vecchio va all'Attacco e chiede spiegazioni all'... : Al riguardo, un approfondimento ed eventuali modifiche al regolamento comunale che disciplina la presenza di spettacoli circensi e viaggianti a Porto San Giorgio vanno seriamente presi in ...

Lazio - tumulto in Attacco : Tare scatenato sul mercato : Lazio pronta a rivoluzionare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Mister Simone Inzaghi per la prossima importantissima stagione La Lazio si appresta a modificare il pacchetto di attaccanti in maniera notevole. Dopo l’addio di Felipe Anderson, volato al West Ham, anche Caicedo si appresta a fare le valigie, destinato al Bursaspor. Ovviamente la Lazio non resterà sguarnita, ma arriveranno due validi sostituti. Per ...

Boschi all'Attacco sul dl dignità : "Ma quale complotto - Di Maio non ha letto o capito la relazione" : "Ma quale intrigo, Luigi non ha letto quella relazione". L'ex sottosegretario Maria Elena Boschi affonda il colpo contro il vicepremier Luigi Di Maio che ha accusato le lobby di aver manomesso il suo decreto dignità, arrivando allo scontro con il Mef."Le relazioni tecniche" - sostiene Maria Elena Boschi in un'intervista al Messaggero - "fanno parte dei decreti. È compito di un ministro almeno leggersi le relazioni prima di firmare ...

Gaza - Attacco con oltre 30 razzi sul Neghev : raid nella Striscia : Gaza, attacco con oltre 30 razzi sul Neghev: raid nella Striscia Gaza, attacco con oltre 30 razzi sul Neghev: raid nella Striscia Continua a leggere L'articolo Gaza, attacco con oltre 30 razzi sul Neghev: raid nella Striscia proviene da NewsGo.

Frosinone - il punto sull’Attacco : il calciomercato si accende : Frosinone, l’attacco di mister Longo necessita di qualche innesto per rafforzare il reparto in vista del campionato di Serie A Il Frosinone è alla ricerca di un centravanti da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Longo. Il ds Capozucca sta lavorando a diversi profili per rafforzare il pacchetto offensivo del club frusinate. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dei contatti con Perica dell’Udinese, ma nella notte, ...

Com'è andata a finire l'inchiesta sul più imponente Attacco informatico della storia d'Italia? : "Ero finito nel mirino per avere lasciato la società perché non condividevo le loro scelte etiche e di business, ma ora finalmente un giudice ha messo la parola fine a questa storia". Alberto Pelliccione, 35 anni, era stato accusato di aver orchestrato, assieme ad altri ex dipendenti, il più clamoroso attacco informatico della storia italiana, quello ai danni di Hacking Team, società che vende ...

Il solito Saviano va all'Attacco e insulta pure Toninelli : E parla di 'politica degenerata' che non fa 'alcuna differenza tra vita e morte, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità' e opera 'nella maniera più becera possibile, creando paura ...