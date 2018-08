Attacco a Mattarella sui social Aperta un' indagine sui troll russi

Attacco sul web a Mattarella - i pm antiterrorismo aprono un'inchiesta : ... proprio nelle ore in cui Mattarella espresse il suo «no» alla candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Su twitter si registrarono in pochi minuti circa 400 nuovi profili, tutti ...

“La fabbrica dei troll contro Mattarella : Attacco su Twitter dopo il no a Savona” : Quattrocento nuovi profili creati in pochi minuti. Migliaia di messaggi che chiedono il passo indietro di Sergio Mattarella. E’ la notte tra il 27 e il 28 maggio, quella del no opposto dal Presidente della Repubblica alla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia e su Twitter parte l’attacco: la parola d’ordine è l’hashtag #Mattarelladimettiti. E alcune firme dietro a quei messaggi ricorrono protagonisti già ...

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

