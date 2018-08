“Attacchi troll” contro Mattarella | la procura di Roma aprirà un fascicolo | indagherà

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) “#dimettiti”, gli attacchi dei troll a Sergioapprodano in. I quattrocento nuovi profili creati in pochi minuti per diffondere migliaia di messaggi per chiedere le dimissioni del capo dello Stato dopo il niet alla nomina dell’economista no-euro saranno al centro di un’indagine delladi. Sarà formalmente aperto a piazzale Clodio und’indagine sui presunti attacchi web al Presidente della Repubblica, dietro i quali si sospetta possa esserci l’azione di troll russi. Un’indagine che – secondo le prima indiscrezioni di stampa- sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell’antiterrorismo in attesa di un’informativa della polizia postale. L’episodio al centro delè quello relativo alla notte tra il 27 e il 28 maggio 2018, quando a seguiro del no dialla candidatura di ...