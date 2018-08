Attacchi troll a Mattarella | indaga l' antiterrorismo

L’antiterrorismo apre un’inchiesta sugli Attacchi web a Mattarella : sospetti su troll russi : Sarà formalmente aperto dalla Procura di Roma, nei primi giorni della prossima settimana, un fascicolo d’indagine in relazione ai presunti attacchi web al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dietro i quali si sospetta possa esserci l’azione di troll russi. L’indagine sarà affidata al pool di magistrati che si occupa del L’antiterrorismo . ...

Cgil : Atac - basta Attacchi a impiegati-controllori : Roma – “Quello che conta e’ che qualsiasi decisione sia concordata con i lavoratori. Perche’ al centro ci sono sempre loro. Bene quindi che alcuni autisti accettino di diventare controllori part-time, ma no alla strumentalizzazione contro gli amministrativi che hanno risposto negativamente alla chiamata”. Lo ha detto all’agenzia Dire, il segretario generale Filt Cgil , Eugenio Stanziale a proposito del ...

«Così ho imparato a controllare gli Attacchi di panico : ora non mi fanno più paura» - le nostre storie dedicate alla salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «È successo in estate, più vent’anni fa, ai tempi dell’università. Ero su un autobus, diretta al mare: volevo passare la giornata in spiaggia assieme a un’amica. Ho cominciato a sentirmi male, mi sentivo soffocare, ...