Attacchi troll a Mattarella | indaga l' antiterrorismo  

Ai pm antiterrorismo della Procura di Roma l'inchiesta sugli Attacchi troll a Mattarella : Sarà formalmente aperto dalla Procura di Roma, nei primi giorni della prossima settimana, un fascicolo d'indagine in relazione ai presunti attacchi web al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dietro i quali si sospetta possa esserci l'azione di troll russi. L'indagine sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell'antiterrorismo. A piazzale Clodio è attesa un'informativa della polizia postale.La vicenda ...

Cgil : Atac - basta Attacchi a impiegati-controllori : Roma – “Quello che conta e’ che qualsiasi decisione sia concordata con i lavoratori. Perche’ al centro ci sono sempre loro. Bene quindi che alcuni autisti accettino di diventare controllori part-time, ma no alla strumentalizzazione contro gli amministrativi che hanno risposto negativamente alla chiamata”. Lo ha detto all’agenzia Dire, il segretario generale Filt Cgil, Eugenio Stanziale a proposito del ...