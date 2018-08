Attacchi a Mattarella sui social | l' antiterrorismo apre un' inchiesta

Ai pm antiterrorismo della Procura di Roma l'inchiesta sugli Attacchi troll a Mattarella : Sarà formalmente aperto dalla Procura di Roma, nei primi giorni della prossima settimana, un fascicolo d'indagine in relazione ai presunti attacchi web al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dietro i quali si sospetta possa esserci l'azione di troll russi. L'indagine sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell'antiterrorismo. A piazzale Clodio è attesa un'informativa della polizia postale.La vicenda ...

Sergio Mattarella - la notte degli Attacchi su Twitter : il 'golpe' tecnologico dei misteri : Era la notte tra il 27 e il 28 maggio 2018 , quella successiva al 'no' di Sergio Mattarella a Paolo Savona ministro dell'Economia. Un 'no' che sembrava destinato a far tramontare il governo gialloverde. Erano i momenti in cui Luigi Di Maio chiedeva l'impeachment del presidente della Repubblica. E, rivela il Corriere ...

Attacchi web a Mattarella. Corriere : utilizzati account Russiagate : Ci sarebbero le 'firme' del Russiagate dietro gli Attacchi lanciati via web contro Mattarella nella notte fra il 27 e 28 maggio scorso, subito dopo il no del capo dello Stato alla designazione di Paolo Savona alla carica di ministro dell'Economia. È quanto rivela il Corriere della Sera in apertura di prima pagina. Il quotidiano di Via Solferino ricorda come quella notte migliaia di profili Twitter cominciarono ...

Governo - Conte : “Addolorato per Attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

Conte e le frasi su Mattarella : «Attacchi alla memoria di un congiunto». E Delrio urla : «Si chiamava Piersanti» video : Il premier parla delle offese in rete al capo dello Stato e non cita per nome e cognome il fratello ucciso dalla mafia: «Attacchi social, non ricordo esattamente...». Dura la replica dei dem che si alzano in piedi durante l’intervento dell’ex ministro

Governo - Conte : “Su lotta alla mafia no maggioranza e opposizione - tutti uniti. Addolorato per Attacchi a Mattarella” : “Non esiste maggioranza e non esiste opposizione sul contrasto alle mafie e ai poteri criminali. Qui veramente possiamo essere d’accordo”. È un passaggio della replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. “Voglio fare un ringraziamento a Sergio Mattarella. Una delle cose che più mi ha Addolorato – ha proseguito Conte – nei giorni scorsi è stato l’attacco sui social alla memoria di ...