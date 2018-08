ATP Washington – Zverev unstoppable! Il tedesco si aggiudica il big match contro

ATP Washington – Andy Murray dà forfait : problema fisico per lo scozzese che salta anche Toronto : Andy Murray costretto a fermarsi nella semifinale dell’ATP di Washington: il tennista scozzese dà forfait a causa di un problema fisico Dopo le oltre 3 ore di battaglia contro Copil, il fisico di Andy Murray non ha retto. Il tennista scozzese, appena tornato da un brutto infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori quasi un anno, è stato costretto a dare forfait dalla sfida delle semifinali contro De Minaur. Troppo il dispendio di energie ...

ATP Washington : vittoria e lacrime liberatorie per Andy Murray : Quando ha finalmente vinto la resistenza di Marius Copil, numero 93 del mondo, battuto in tre sudatissimi set, Andy Murray si è accasciato sulla sedia del cambio campo e ha nascosto il viso nell'asciugamano, scosso da singhiozzi liberatori . Il tennista scozzese, ex n.1 e ...

ATP Washington – Ad Alexander Zverev il derby in famiglia : il talentino tedesco batte il fratello Mischa : Alexander Zverev batte il fratello Mischa e accede ai quarti di finale dell’ATP di Washington: il talentino tedesco si impone 6-3 / 7-5 derby in famiglia nel corso dell’ATP di Washington. Negli ottavi di finale del torneo statunitense, si sono affrontati i fratelli Zverev. Dopo 1 ora e 52 minuti di match, ad avere la meglio è stato Alexander Zverev (n°3 del mondo) che ha superato il fratello Mischa (numero 42 ATP) con il punteggio di 6-3 / ...

ATP Washington – Altro successo per Andy Murray : il britannico supera Copil dopo 3 ore! : Andy Murray stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Washington: il tennista britannico batte Copil dopo 3 ore Test davvero interessante quello degli ottavi di finale dell’ATP di Washington per Andy Murray. Il tennista britannico, scivolato in 832ª posizione dopo l’infortunio all’anca, ha superato il romeno Marius Copil in 3 set, conclusi con il punteggio di 7-6 (7-5) / 3-6 / 6-7 (4-7). Il dato più interessante sono state le 3 ore ...

ATP Washington – Benoit Paire va fuori di testa! Tre racchette rotte : il francese spacca qualsiasi cosa [VIDEO] : Sceneggiata clamorosa di Benoit Paire nel corso dell’ATP di Washington: il francese perde la testa, spacca 3 racchette e perde anche la partita Ci risiamo! Benoit Paire è ancora protagonista di una sceneggiata clamorsa che con il tennis non c’entra proprio nulla. Il tennista francese, dal carattere abbastanza fumantino, ha deciso di dare spettacolo nel corso dell’ATP di Washington, quando durante il match con Baghdatis le ...

ATP Washington – Murray vince il derby britannico contro Edmund : Andy vendica la sconfitta di Eastbourne : Successo per Andy Murray nel secondo turno dell’ATP di Wshington: il tennista scozzese supera Kyle Edmund al terzo set Seconda vittoria consecutiva per Andy Murray impegnato nell’ATP di Washington. Nella notte italiana il tennista britannico ha superato il connazionale Kyle Edmund dopo 2 ore e 34 minuti di partita. Murray si è imposto in 3 set con il punteggio di 7-6 (7-4) / 1-6 / 6-4. Murray, attualmente scivolato in 832 posizione dopo il ...

ATP Washington – Stan Wawrinka eliminato al primo turno da Donald Young : Stan Wawrinka sconfitto al primo turno dell’ATP di Washington: il tennista svizzero si arrende a Donald Young al terzo set Lo svizzero Stan Wawrinka ko al primo turno del torneo Atp 500 di Washington (cemento, montepremi 1.890.165 dollari). Il vincitore di tre prove dello Slam, precipitato al numero 198 del mondo e in tabellone grazie a una wild-card, cede allo statunitense Donald Young, numero 234 del ranking mondiale e promosso ...

Tennis - ATP : Murray torna a sorridere a Washington. 'Ma devo giocare meglio' : PICCOLI PASSI - L'esultanza potrebbe sembrare smodata, per uno che ha vinto tre tornei dello Slam - due a Wimbledon - e due anni fa è stato numero 1 al mondo. Eppure il 31enne scozzese aveva molto da ...

ATP Washington - Murray rimonta vincente contro McDonald : L'ex numero 1 del mondo, ora 832 Atp, ha dovuto lottare per avere la meglio, in rimonta, su Mackenzie McDonald , numero 80 Atp, battuto per 3-6, 6-4, 7-5. Murray - che sembra aver finalmente risolto ...