Astronomia | la stella “esplosiva” Eta Carinae nasconde un mistero

Astronomia : scoperti acidi organici scoperti attorno a una stella simile al Sole : Astronomia – Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Cécile Favre dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha individuateo per la prima volta, grazie alle osservazioni di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), la presenza di acido formico, HCOOH, nel disco protoplanetario che circonda una stella simile al Sole, ovvero TW Hydrae, che si trova a 190 anni luce da noi. L’acido formico, il cui nome deriva ...

Astronomia - ESO : un variopinto panorama celeste - l’ammasso stellare RCW 38 in tutto il suo splendore : Nuove osservazioni ottenute con il telescopio VLT (Very Large Telescope) dell’ESO mostrano l’ammasso stellare RCW 38 in tutto il suo splendore. L’immagine è stata presa durante le verifiche della camera HAWK-I con il sistema di ottica adattiva GRAAL: mostra in uno squisito dettaglio RCW 38 e le nubi di gas incandescente che lo circondando, con tentacoli oscuri di polvere che si attorcigliano nel nucleo brillante di questa ...

Astronomia - Tmc1A : una stella ancora in crescita protagonista di uno studio dedicato alla formazione planetaria : Si trova nella costellazione del Toro, è ancora una ‘teenager’ ed è designata con l’arida sigla alfanumerica Tmc1A: è la stella, ancora in crescita, osservata con il telescopio Alma dell’Eso e protagonista di un recente studio dedicato alla formazione planetaria. La ricerca, condotta da un team di scienziati europei coordinato dall’Università di Leida, è stata illustrata nell’articolo “Evidence for the start of planet formation in a ...

Astronomia : il “mezzo interstellare” è molto più disomogeneo del previsto : L’ineffabile materiale composto da gas e polveri che costituisce il cosiddetto mezzo interstellare è molto più disomogeneo del previsto. Lo afferma uno studio coordinato dal Max Planck Institut, accettato per la pubblicazione su Astrophysical Journal e disponibile su ArXiv, che ha costruito un nuovo modello dell’Ism (dall’inglese interstellar medium). Gli scienziati si sono concentrati sul più semplice elemento presente nel cosmo, che al ...

Astronomia : buco nero “colto sul fatto” mentre inghiotte una stella : I buchi neri sono gli oggetti celesti più estremi e affascinanti del cosmo, e possono presentarsi – in teoria – di tutte le taglie. Quello che osserviamo nell’Universo, però, sono o buchi neri con masse pari a qualche volta il Sole, oppure colossi da milioni di soli. Da tempo gli scienziati si interrogano sul perché sembri quasi impossibile scovare buchi neri di taglia intermedia. Oggi uno studio pubblicato sulla rivista Nature ...

Astronomia : scoperto terzetto di pianeti bambini intorno a stella neonata : Due gruppi indipendenti di astronomi hanno usato ALMA per trovare prove convincenti che tre giovani pianeti siano in orbita intorno alla stella neonata HD 163296. Usando una tecnica innovativa di ricerca dei pianeti, gli astronomi hanno identificato tre perturbazioni nel disco ricco di gas intorno alla giovane stella: la prova finora più forte che ci siano dei pianeti appena formati in orbita. Vengono considerati questi i primi pianeti scoperti ...

Astronomia : nuovi indizi sulla formazione stellare dai celebri Pilastri della Creazione : Lo studio dei campi magnetici potrebbe far luce sui processi di formazione delle stelle oltre a fornirci maggiori dettagli su una delle immagini più iconiche mai realizzate: i Pilastri della Creazione. Ripresi per la prima volta nel 1995 dal telescopio spaziale Hubble, i Pilastri, sono composti da una serie di colonne di gas interstellare e polveri visibili nella Nebulosa dell’Aquila e sono considerati tra le migliori immagini mai scattate dal ...

Astronomia : le particelle interstellari che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando nello spazio : Alcuni dei ‘semi’ che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando nello spazio, a testimoniare l’inizio della nostra casa planetaria. È il risultato di un nuovo studio pubblicato oggi su Proceedings of the National Academy of Sciences e coordinato dall’Università delle Hawaii, che ha scovato i resti di un processo avvenuto circa 4,6 miliardi di anni fa. Il ‘blocco’ originario da cui sono nati stelle e pianeti del Sistema Solare ...

Astronomia : scoperti nuovi oggetti polverosi stellari al limite del buco nero al centro della Via Lattea : Mistero al centro della Via Lattea: sull’orlo del buco nero si sporgono oggetti anomali, nascosti da una coltre di polvere. Sembrano nubi gassose – spiega Global Science – ma si comportano come stelle. Sulla natura degli oggetti misteriosi si interroga il team guidato da Anna Ciurlo, ricercatrice dell’UCLA, che ha esposto all’American Astronomical Society i riscontri ottenuti da 12 anni di rilevazioni del W. M. Keck ...

Astronomia - ESO : “momenti interstellari” a La Silla in Cile : L’osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile è inevitabilmente fotogenico da ogni angolazione, comprese prospettive insolite e creative come questa! Questa vista panoramica unica è stata catturata dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek. “Mi chiedevo se fosse possibile catturare i colori mistici dell’universo senza attrezzature complicate” ha spiegato, aggiungendo che inizialmente è stato ispirato da uno dei ...