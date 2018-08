Astronomia | il telescopio Spitzer della NASA osserva i resti della supernova HBH 3

meteoweb.eu

: che bello avere un padre appassionato di astronomia e con un telescopio che ti fa vedere marte ?????? - lNextoLou : che bello avere un padre appassionato di astronomia e con un telescopio che ti fa vedere marte ?????? - Sanfello : Il cugino Vitto è stato fondamento anche della mia passione per fotografia e astronomia: con lui costruimmo il mio… - about_ale93 : RT @stringimiricc: Qualche anno fa mio padre, sapendo della mia passione per l'astronomia, mi regalò un telescopio e adesso sto osservando… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Filamenti rossi di gas energizzato che si diramano tra le stelle e spiccano sullo sfondo scuro dello spazio: sono quanto rimane di HBH 3, unaesplosa in un arco di tempo compreso tra 80mila e un milione di anni fa. Ad immortalare idell’oggetto celeste – riporta Global Science – è stato il, che il prossimo 25 agosto taglierà il traguardo del suo 15° anno a spasso nel cosmo. Le ‘spoglie’ di HBH 3 –te per la prima volta nel 1966 con i radiotelescopi – presentano delicate ramificazioni di materiale gassoso, reso scintillante dall’onda d’urto provocata dall’esplosione; in questo modo, le molecole di gas si sono caricate di energia, irraggiando luce infrarossa. Idi HBH 3 misurano circa 150 anni luce di diametro e sono considerati tra i più estesiVia Lattea. La vasta zona ...