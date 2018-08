Assassin’s Creed Odyssey e il libero arbitrio | scelta logica per Ubisoft?

Come cambierà la storia di Assassin’s Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Nuovo anno, nuovo Assassin's Creed. Questa volta però Ubisoft ha puntato molto più in alto. Assassin's Creed Odyssey, infatti, ha un obiettivo importante: traghettare la serie da action adventure ad action RPG, o quasi. Il gioco infatti sarà arricchito da elementi e meccaniche RPG e questo significa l'introduzione di scelte nei dialoghi, romance e molto, molto altro. Il fulcro centrale di Assassin's Creed Odyssey sarà il sistema di scelte del ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 luglio - focus su narrazione e progressione abilità : Procedono senza sosta i lavori su Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft in arrivo sul mercato agli albori del prossimo autunno. La strada tracciata dall'ultimo capitolo della serie, Assassin's Creed Origins, sembrerebbe essere quella giusta (stando al feedback proveniente dalla community, ndr), e ovviamente gli addetti ai lavori non hanno alcuna intenzione di perdere lo slancio acquisito, apprestandosi a ...

Grande varietà di ambientazioni in Assassin’s Creed Odyssey - cosa ha detto il game director : Ultimamente è emerso che in Assassin's Creed Odyssey la decisione di ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha consentito di realizzare diverse location molto varie tra loro. A parlarne è stato il game director, Scott Philips, che ha svelato i primi dettagli su questo. In pratica Assassin's Creed Odyssey porterà la serie più indietro nel tempo anche rispetto ad Origins. Odyssey infatti è ambientata nell'Antica Grecia e dalle prime immagini ...

Eccezionale prezzo per Assassin’s Creed Odyssey - preorder a meno di 50 euro per PS4 e Xbox One : Assassin's Creed Odyssey è disponibile in vendita con uno sconto sul preorder veramente imperdibile. Nel corso degli ultimi giorni continuano a susseguirsi le offerte così convenienti sui giochi che in alcuni casi sarebbe veramente da stupidi lasciarsele sfuggire. Il problema è che sono così tante che è difficile scegliere quali sono i titoli da acquistare. Adesso però gli sconti disponibili sono legati soprattutto al preorder di alcuni ...

Assassin’s Creed NextGen ci porterà in diverse epoche storiche : Mentre molti aspettano il lancio di Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft sta già lavorando al nuovo capitolo della serie che debutterà su console di nuova generazione e naturalmente PC tra qualche anno. Assassin’s Creed NextGen proporrà diverse epoche storiche? Lionel Raynaud, EVP presso Ubisoft ha rilasciato la seguente dichiarazione: Stiamo pensando di includere nell’Assassin’s Creed NextGen ...

Il futuro di Assassin’s Creed : diversi periodi storici nello stesso gioco next-gen : Un gioco della serie di Assassin's Creed che presenta più timeline storiche. Tutto questo è probabile con l'introduzione di console e tecnologie di nuova generazione, parliamo di PS5 e Xbox Scarlet, per ora solo nome in codice. Secondo Lionel Raynaud di Ubisoft, un gioco con un certo numero di diverse linee temporali storiche che il giocatore può attraversare sarebbe possibile. Tutto si sta sviluppando verso i servizi live e aggiornamenti dei ...

Assassin’s Creed Odyssey interroga i giocatori : ecco cosa vorrebbero dal DLC : Sarà un Assassin's Creed Odyssey assolutamente interessante quello che si prospetta per l'autunno di quest'anno, con i ragazzi di Ubisoft che stanno lavorando alacremente per garantire lo standard qualitativo di sempre alla vasta community, unitamente a quel pizzico di progresso tecnologico che ha permesso alla serie di migliorarsi capitolo dopo capitolo. Un episodio che porterà gli utenti nell'antica Grecia e, stando a quanto riferito dagli ...

In Assassin’s Creed Odyssey ognuno metterà in pratica il proprio credo : Cresce l’attesa per Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft che si appresta a fare la propria comparsa sul mercato videoludico agli albori del prossimo autunno. Un episodio che porterà gli utenti a calpestare il suolo dell’antica Grecia in un’epoca storica che, tirando le somme, c’entra poco o nulla con la fratellanza degli assassini. Quattrocento gli anni che lo separano da Assassin’s Creed Origins, ...

Assassin’s Creed Odyssey si distacca dalla serie tradizionale : Dopo l’annuncio ufficiale di Assassin’s Creed Odyssey, sono molti coloro che si sono chiesti come sia possibile produrre giochi della serie ambientati cronologicamente parlando prima di Origins, considerando che quest’ultimo titolo narra proprio la storia della nascita della confraternita degli assassini. Assassin’s Creed Odyssey: 400 anni prima di Origins! Il game director di Assassin’s Creed Odyssey ha ...

Assassin’s Creed Odyssey concede poco spazio a Cassandra? Ubisoft risponde : Cresce a dismisura l'attesa per Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga Ubisoft pronto a invadere il mercato durante il prossimo autunno. L'anno sabbatico di cui la serie ha beneficiato di recente ha indubbiamente aiutato il franchise, che con Assassin's Creed Origins è riuscito a dare una svolta alla propria carriera dopo diversi capitoli che non hanno brillato sotto il profilo delle novità implementate. Una della ...

Elementi RPG in Assassin’s Creed Odyssey : si ispira a The Witcher 3 e Skyrim : Ubisoft ha detto che Assassin's Creed Odyssey avrà un approccio RPG ancora più profondo del predecessore Origins. La notizia è stata riportata da Segmentenext: il director di Odyssey, Scott Phillips, circa tre anni fa, ha iniziato a discutere con il team di Assassin's Creed Origins sulle prospettive della serie per capire i futuri Elementi del gioco di ruolo. Alla domanda “quale direzione dovrebbe prendere questa serie e in che cosa deve ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 giugno - focus su progressione e ricompense : L’E3 2018 è stato indubbiamente un appuntamento interessante per i fan di Assassin’s Creed Odyssey. Il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft si è infatti presentato in pompa magna alla annuale kermesse losangeliana, con i primi filmati di gameplay che hanno permesso di dare un primo sguardo a cosa attenderà i giocatori nel prossimo mese di ottobre. Ovviamente quanto mostrato di Assassin’s Creed Odyssey altro non era che un mero pretesto ...

Niente nudità in Assassin’s Creed Odyssey - una scelta giusta? : Non ci saranno nudità in Assassin's Creed Odyssey, anche se è praticamente confermato che ci saranno delle romance. Per romance intendiamo che il protagonista, sia uomo che donna, potrà intrattenere durante il corso del gioco delle relazioni amorose. In un Ask me Anything (AMA) su Reddit lo scorso weekend il creative director del gioco, Jonathan Dumont, ha confermato che i personaggi terranno i propri vestiti addosso durante il corso del ...

Tante novità su Assassin’s Creed Odyssey : finali multipli - mappa enorme - i dettagli : Assassin's Creed Odyssey avrà diversi finali che saranno collegati ai dialoghi (e come al solito non sono mancate le polemiche). Ad annunciarlo è stata proprio Ubisoft, che ha svelato tutte le novità in arrivo con il gioco a partire dalle navi fino alle romance. Di recente infatti Ubisoft ha partecipato a una sessione di Q&A proprio con i fan su Twitter che aspettano con ansia l’uscita di Assassin's Creed Odyssey in programma per il prossimo ...