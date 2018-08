Ascolti TV | Venerdì 3 agosto 2018 Il finale di Velvet all’11 3% | Le Verità Nascoste 9 5%

davidemaggio

Su Rai1 l'ultima puntata di Velvet Collection ha conquistato 1.802.000 spettatori pari all'11.3% di share. Su Canale 5 l'ultimo episodio di Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.466.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 876.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 828.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 947.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 L'Inferno di Cristallo ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Italia's Got Talent – Best Of ha raccolto 745.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre segna 433.000 spettatori con il 2.7%.