Arezzo | auto sbanda e finisce contro pilone | un morto sull' A1 Ultime notizie incidente

Popolari per Arezzo : 'Autobus gratuiti per studenti e pensionati per rilanciare il trasporto pubblico' : Autobus gratuiti per gli studenti e per i pensionati sopra i 65 anni. La proposta arriva dai Popolari per Arezzo che avanzano l'esigenza di avviare una campagna di educazione e sensibilizzazione che, ...

In provincia di Arezzo un gatto chiude i padroni fuori dall'auto e intervengono i pompieri : Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in autostrada del Sole, per un gatto che ha premuto il pulsante della chiusura centralizzata dell'auto dei suoi proprietari, tanto da chiuderli fuori e far ritardare loro il viaggio dato che le chiavi erano rimaste dentro. È accaduto questa mattina nell'area di servizio autostradale di Badia al Pino Ovest.Una coppia di turisti stranieri si era fermata per riposare ed ha liberato nell'abitacolo i ...

Arezzo - scontro tra due auto : muore 90enne - grave una 78enne : Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla strada regionale 71 a Santa Mama, nel comune di Subbiano in Toscana. Nello scontro tra due auto è morta una anziana donna di novanta anni mentre un'altra signora è rimasta ferita gravemente. Ferito, ma in maniera meno grave, anche un uomo. Entrambi sono in ospedale.Continua a leggere

Arezzo : sorprende moglie in auto con l'amante e la violenta : Arezzo - Ha sorpreso la moglie in auto con l’amante e la sua reazione è stata brutale: prima ha picchiato entrambi, poi ha trascinato la consorte a casa sottoponendola a violenza sessuale. Il protagonista della vicenda, come riferisce il quotidiano La Nazione, è un 37enne della provincia di Arezzo, in Valdichiana, che è stato arrestato dai carabinieri con varie accuse, tra cui anche quella di stupro. Secondo la ricostruzione fatta dagli ...