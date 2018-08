Apre Tìberis | la spiaggia sul Tevere a ingresso libero

romadailynews

(Di sabato 4 agosto 2018) Campidoglio:, lasul. Sdraio, ombrelloni e campi da beach volley. Aprirà oggi il primo lido suldella Capitale. Si chiamaed è stato realizzato da Roma Capitale all’altezza di Ponte Marconi: circa 10mila metri quadrati di area attrezzata, per la quale è stata richiesta una concessione di lunga durata alla Regione Lazio. “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, perché il rilancio e la valorizzazione del fiumeè una delle priorità del nostro mandato. È stato creato appositamente un Ufficio speciale che ha messo insieme i tanti soggetti istituzionali competenti, tra cui la Regione Lazio, l’Autorità di Bacino e la Capitaneria di Porto. Abbiamo firmato il Manifesto di intenti per il Contratto di Fiume con enti e associazioni. E ora, come avviene a Parigi e in altre capitali europee, anche a Roma si potrà ...