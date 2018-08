Apple | con un fatturato da record la grande Mela saluta il suo nuovo Store di Milano

Come l'Apple Watch ha cambiato la vita di un diabetico con la tromboembolica venosa - : ... combattendo non solo lo stress m anche il diabete, malattia che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è in continua crescita e che conta nel mondo oltre 346 milioni di diabetici, ...

Cosa può fare Apple con 1000 miliardi di capitalizzazione : Quella di Cupertino è la prima azienda ad aver raggiunto il trilione di dollari di valore. Cosa significa, e quali scenari si aprono,

Huawei supera Apple : è il secondo produttore di smartphone al mondo : Il resto del mondo è meno diffidente, tuttavia, e Huawei ha costruito relazioni con vettori e società in più di 170 paesi . 'Ci siamo guadagnati la fiducia dei nostri partner lungo tutta la catena ...

Smartphone in calo nel Q2 2018 - ma Huawei è in gran forma e scalza Apple dal secondo gradino del podio : Gli ultimi dati diffusi da IDC sulle spedizioni di Smartphone durante il secondo trimestre del 2018 raccontano del sorpasso di Huawei su Apple L'articolo Smartphone in calo nel Q2 2018, ma Huawei è in gran forma e scalza Apple dal secondo gradino del podio proviene da TuttoAndroid.

Dai conti di Apple al sorpasso di Huawei - : I conti di Apple sono stati abbastanza soddisfacenti ma grazie al HuaweiP20 i cinesi incalzano e diventano il secondo venditore di smartphone al mondo dietro Samsung. Vi parlo di questo sorpasso

Huawei è il secondo produttore di smartphone - sorpassata Apple : Storico sorpasso di Huawei ai danni di Apple. L’azienda cinese è il secondo produttore di smartphone al mondo, per IDC è avvenuto il sorpasso ai danni dell’azienda di Cupertino. Per Huawei lo storico sorpasso I dirigenti di Huawei ci hanno sempre creduto e attendevano lo storico sorpasso nel 2019, invece i dati di vendita dell’ultimo trimestre fiscale ha decretato l’avvenuto sorpasso. L’azienda cinese è ora al ...

Huawei supera Apple : è il secondo produttore di smartphone al mondo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel quartier generale di Huawei in Cina si stappa lo champagne: secondo gli ultimi dati delle maggiori società di analisi, il produttore di smartphone ha conquistato nell’ultimo trimestre il secondo posto mondiale tra i produttori di smartphone, scalzando dal secondo gradino del podio un gigante delle proporzioni di Apple (mentre al primo posto rimane piuttosto saldamente ancora Samsung). (Foto: Strategy ...

Guerra dei dazi. scontro Usa-Cina/ Ultime notizie - paura in casa Apple : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Le vendite e i profitti di Apple crescono più del previsto : Apple ha pubblicato i dati finanziari del terzo trimestre del 2018, terminato il 30 giugno scorso. Le vendite sono aumentate del 17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, arrivando a 53,3 miliardi di dollari, pari a 45,6 miliardi The post Le vendite e i profitti di Apple crescono più del previsto appeared first on Il Post.

Apple non delude : conti record nonostante venda meno iPhone delle attese : MILANO - Nel mezzo di un periodo difficile per il comparto tecnologico, Apple si rivela una sicurezza. La socità di Cupertino ha chiuso il suo migliore terzo trimestre fiscale di sempre con utili e ...

Apple - i conti record spingono verso la soglia dei mille miliardi : I servizi, dalle app allo streaming, e poi gli iPhone hanno messo ancora una volta le ali al business di Apple, spingendolo a riportare le migliori entrate di sempre del trimestre che conclude a fine giugno, il terzo dell’anno fiscale dell’azienda capofila - oltre che del settore tech - della capitalizzazione di Borsa. Un risultato che ha surclassato attese già considerate robuste da parte degli analisti e promette di ...

Apple - trimestre sopra le attese : crescono servizi e wearable - stabile l’iPhone : Apple ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2018, chiuso il 30 giugno 2018. L’azienda ha registrato un fatturato trimestrale di 53,3 miliardi di dollari, con un incremento del 17 per cento rispetto al trimestre di un anno fa, e gli utili trimestrali per azione diluita di 2,34 dollari, in crescita del 40 per cen...