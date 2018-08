Antisemitismo nel Labour

huffingtonpost

(Di sabato 4 agosto 2018) Il leader dell'opposizione laburista nel Regno Unito, Jeremy Corbyn, in un articolo sul Guardian ha ammesso che il suo partito ha "un vero problema" con l'. "Ammetto che c'è un vero problema che ilsta lavorando per superare", ha affermato. "Accetto che se qualsiasi componente della nostra comunità nazionale si sente minacciata, in ansia o vulnerabile, non solo bisogna affrontare la questione, ma garantire che quelle paure siano placate", ha proseguito. Corbyn, dopo le polemiche per la risposta ai commenti antisemiti di alcuni laburisti, ha promesso di sradicare il problema: "Le persone che spargono veleno antisemita devono capire: non lo fate a nome mio", "non siete miei sostenitori e non avete posto nel nostro movimento".La questione è perseguita da Corbyn da quando è diventato leader del partito nel 2015, e si è ripresentata ...