Anticorruzione | Cantone accusa il primario Muto | conflitto d' interessi

Appalti - ecco il piano del governo Stop ai controlli Anticorruzione Ridimensionato il potere di Cantone : L'anti-corruzione non è più la priorità. E' più importante la velocità e dunque lo snellimento della burocrazia. Cambierà in questo senso la normativa sugli Appalti pubblici che dovrebbe essere modificata entro la fine dell'anno. Segui su affaritaliani.it

Anticorruzione - Cantone replica a Conte : «Io tranquillo - incarico scade nel 2020» Video E il premier : rafforzare lotta : Il presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione replica al premier : «Ho parlato del codice degli appalti con il ministro delle Infrastrutture Toninelli e al ministro ho detto cosa penso». E ancora: «In Italia abbiamo fatto grandi passi in avanti»

Cantone : continuerò con Anticorruzione non mi sento sotto assedio : Roma, 7 giu. , askanews, 'Certamente continuerò a fare anticorruzione: il mio incarico finisce nel 2020. Se mi sento sotto assedio? No, sono tranquillo ma non parlo di queste cose'. Così il presidente ...