Anna Wintour nominata direttrice a vita di Vogue

Vogue Us - Anna Wintour sarà «direttore a vita» : Anna Wintour resterà all’interno del gruppo editoriale Condé Nast «a vita». Con una nota il Ceo Bob Sauerberg ha messo a tacere le voci che da tempo avevano ipotizzato un allontanamento della direttrice di Vogue Us dall’editore. Secondo i rumors l’imperatrice della moda si sarebbe voluta dedicare a nuove sfide. Tutto smentito. «È una leader incredibilmente talentuosa e creativa la cui influenza è fuori misura», dichiara ...

Anna Wintour è stata nominata direttrice “a vita” di Vogue Usa : il “diavolo” non va in pensione : In molti erano pronti a scommettere che il numero di settembre 2018, il più importante per la rivista, sarebbe stato l’ultimo a riportare la sua firma. E invece no. Anna Wintour non solo non lascia, ma anzi raddoppia. Il super boss di Vogue Usa manterrà infatti il suo ruolo “a vita“. L’annuncio è arrivato a sorpresa da Bob Sauerberg, ceo di Condé Nast, che in un’intervista ha voluto zittire una volta per ...

