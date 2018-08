Andrew e Martina sorpresi insieme dopo Temptation Island | è amore?

lanostratv

: Andrew e Martina stanno insieme ecco la rivelazione di lui: - anticipazionitv : Andrew e Martina stanno insieme ecco la rivelazione di lui: - sateIlitvs : No vabbe martina e andrew che pare stiano insieme ???? #TemptationIsland - xitsilaa_ : RT @ileniagiuffrid_: Se avessi con la dieta lo stesso autocontrollo di Martina con Andrew SAREI L’ANGELO DI VICTORIA’S SECRET. #Tempatati… -

(Di sabato 4 agosto 2018)in vacanza? Nell’ultima puntata di2018Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono definitivamente detti addio. Difatti la ragazza ha ritenuto inaccettabili determinati atteggiamenti tenuti dal suo attuale ex fidanzato nei confronti di molte tentatrici. Tuttavia, dal canto suo, nei 21 giorni passati nel reality show più piccante della stagione estiva, ha capito di volere un altro tipo di uomo al suo fianco. Un uomo come il tentatore, con il quale ci si è scambiata anche un romanticissimo bacio, che ha creato un bel polverone sui social. Il motivo? Molti hanno puntato il dito contro la giovane, rea di aver mancato di rispetto l’ex fidanzato. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè il blog IlVicolodelleNews.it ha notato dai social, che propriostarebbero passando le vacanze estive e ...