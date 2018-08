Andrea Mura si è dimesso | il deputato-velista cacciato dal M5S non sarà più parlamentare

Si dimette Andrea Mura - il deputato-velista cacciato dal M5s : Torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno, il sacrificio e - da buon sardo - la parola data. Continuerò le mie battaglie per la difesa ...

Ha rassegnato le dimissioni da parlamentare Andrea Mura - ex deputato del M5S e velista accusato di assenteismo : Andrea Mura, ex deputato del Movimento 5 Stelle che nelle scorse settimane era stato accusato di assenteismo, ha rassegnato le dimissioni da parlamentare. Mura era stato espulso dal M5S dopo che si era scoperto che nei primi quattro mesi e The post Ha rassegnato le dimissioni da parlamentare Andrea Mura, ex deputato del M5S e velista accusato di assenteismo appeared first on Il Post.

Andrea Mura - il parlamentare-velista ex 5stelle passa al gruppo misto : “Il Movimento mi ha usato” : Andrea Mura è ufficialmente al gruppo misto: lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio la vicepresidente Maria Edera Spadoni nella seduta di ieri, 31 luglio. Il deputato-velista è stato infatti espulso dal Movimento cinque stelle, con cui era stato eletto il 4 marzo, in seguito alla polemica sulle sue eccessive assenze in aula. Adesso, il parlamentare ex cinque stelle incasserà interamente i 20mila euro di indennità, non dovendo più ...

Andrea Mura - il parlamentare-velista passa al Gruppo misto. Con 20mila euro di stipendio : E qualche giorno prima: «Sono un uomo di sport, velista professionista, per questo mi è stato chiesto di candidarmi con il Movimento. Ho sempre detto che avrei continuato questa attività una volta ...

Quando Di Maio disse : 'Andrea Mura fa parte delle super competenze che abbiamo candidato' : Andrea Mura, deputato eletto in Sardegna per il Movimento Cinque Stelle, è divenuto famoso come il deputato velista che ha collezionato quasi il 97 percento di assenze da Quando è stato eletto il 4 Marzo 2018, impiegando il suo tempo nella barca a vela, di cui è ed è stato un campione anche a livello europeo. Andrea Mura che è divenuto famoso a livello nazionale nelle ultime settimane, si è difeso sostenendo che la politica la si possa svolgere ...

Il velista Andrea Mura torna ad attaccare M5S : “Mi hanno usato per vincere le elezioni e poi abbandonato” : L'ex pentastellato Andrea Mura, il parlamentare velista accusato di assenteismo, attacca il Movimento 5 Stelle: "Il Movimento ha usato la mia popolarità di sportivo e di velista internazionale per vincere la campagna elettorale uninominale contro un avversario fortissimo: l’ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia e non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore".Continua a leggere

Andrea Mura - deputato-velista espulso da M5S/ Ultime notizie - record assenze : "Abbandonato in mezzo al mare" : Andrea Mura, espulso da M5s deputato velista: troppe assenze. Ultime notizie: “Menefreghista e irresponsabile”, scrive il capogruppo alla Camera, Francesco D'Uva(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:55:00 GMT)

M5s espelle il deputato velista Andrea Mura : “Menefreghista e irresponsabile”. Ma lui resta parlamentare : Il MoVimento 5 Stelle ha espulso dal suo gruppo parlamentare della Camera il deputato e velista Andrea Mura, dopo le sue dichiarazioni sul 'fare politica dalla barca' e a causa del suo alto tasso di assenteismo in aula: "Ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani".Continua a leggere

Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo : Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo di cui si era parlato a inizio settimana. La notizia è stata data su Facebook da Paola Taverna, dirigente del Movimento 5 Stelle e The post Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo appeared first on Il Post.

