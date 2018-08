Anche Google Opinion Rewards inizia a convertirsi al Material Theme : Con una pagina rinnovata della cronologia dei premi già in fase di roll out Google Opinion Rewards inizia a sposare lo stile del Material Theme. Lo testimonia un APK insight dal quale emerge una nuova disposizione degli elementi e vari elementi stilistici precipui del nuovo aspetto grafico delle app di Google. L'articolo Anche Google Opinion Rewards inizia a convertirsi al Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Negli USA - Google Assistant è capace di leggere notizie specifiche. Presto Anche da noi : Google ha annunciato di essere al lavoro su una nuova funzionalità per Assistant che può tornare particolarmente utile nell'interazione con i Google Home L'articolo Negli USA, Google Assistant è capace di leggere notizie specifiche. Presto anche da noi proviene da TuttoAndroid.

Agimeg : Dopo Google Anche Facebook 'chiude' a pubblicità su gioco : Roma, 24 lug., askanews, - Dopo Google anche Facebook 'chiude' alla pubblicità sul gioco. In queste ore - segnala Agimeg - sta infatti comunicando ai concessionari di gioco ed alle società che hanno ...

Trump rompe l'ennesimo protocollo e attacca Anche la Fed. Sulla multa a Google non perde l'occasione per fare propaganda anti-Ue : Trump, ancora una volta, punta il dito contro un'importante istituzione americana. Questa volta il suo bersaglio è la Fed, la banca centrale americana, 'colpevole' di aver alzato i tassi d'interesse. Una decisione, questa, di cui il presidente si è detto "non contento". In un'intervista alla Cnbc, di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Trump ha spiegato che, a suo parere, i tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una ...

Deezer su Google Home ora è disponibile Anche in Italia : Ce ne è voluto di tempo, ma finalmente Deezer è disponibile su Google Home anche in Italia. I primi due Paesi a riceverlo furono […] L'articolo Deezer su Google Home ora è disponibile anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Saldi ufficiali su prezzo Google Pixel 2 XL - Google Home e Home Mini - Anche 100 euro in meno : Partiti i Saldi ufficiali del Google Store sul prezzo Google Pixel 2 XL ma anche su due accessori molto in voga al momento, ossia Google Home e Google Home Mini. Direttamente sul sito di Mountain View sarà possibile fare shopping hi-tech da oggi e fino al 18 luglio, risparmiando e non poco sullo smartphone lanciato lo scorso anno e anche sui dispositivi per una casa smart e connessa. Ecco di seguito le nuove condizioni di vendita appena rese ...

Google Duplex è in fase di test - Anche nei call center - ma suscita problemi di natura etica : Google Duplex, l’intelligenza artificiale pensato come estensione di Google Assistant che può automatizzare le chiamate telefoniche, è in fase di test in ambito business negli […] L'articolo Google Duplex è in fase di test, anche nei call center, ma suscita problemi di natura etica proviene da TuttoAndroid.

Le info sul traffico di Google Maps ora sono disponibili Anche a San Marino - e non solo - : Quella buona è che Google ha migliorato il servizio relativo alle informazioni sul traffico , estendendolo a sei nuovi Paesi del mondo, tra i quali c'è anche San Marino . Da ora, la funzione è "...

Microsoft e Google : sta per iniziare la rivalità Anche sul gaming? : Microsoft e Google sono indubbiamente delle società che si fanno continuamente concorrenza su diversi fronti determinando “una guerra informatica” incentrata prevalentemente sul software e sui servizi. Da una parte abbiamo infatti Bing, Outlook, Office, Edge, Windows 10, Office 365, Skype, Microsoft Store e Azure dall’altra invece c’è Google, Gmail, Google Documenti, Chrome, Chrome OS, Google Suite, Google Allo, Play ...

Anche l’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme : La tendenza è ormai quella e ora Anche l'app Google Home pare essere pronta o quasi a ricevere un aggiornamento importante in termini di design. Si tratta chiaramente del nuovo Material Theme, stile che Big G sta per lanciare Anche sull'app di controllo per Google Home, Chromecast e dispositivi del genere. L'articolo Anche l’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google conferma alcuni problemi a Google Home e Chromecast - Anche se sembrano limitati : Google conferma problemi di accesso a Google Home e Google Chromecast, senza però fornire informazioni dettagliate sulla natura del problema. L'articolo Google conferma alcuni problemi a Google Home e Chromecast, anche se sembrano limitati proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” Anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Google Pay sbarca in Germania con 4 bAnche : Nelle scorse ore il servizio di pagamento Google Pay è sbarcato in Germania, ove sarà supportato da quattro istituti bancari locali. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay sbarca in Germania con 4 banche proviene da TuttoAndroid.

Google Wi-Fi arriva Anche in Italia : Dopo l’altoparlante intelligente Google Home, è il momento per Google di portare in Italia un altro aggeggio lanciato negli Stati Uniti ormai quasi due anni fa: si tratta di Google Wi-Fi, il router intelligente e modulare che è entrato in commercio a dicembre 2016. La casa di Mountain View ha annunciato che ora Google Wi-Fi è disponibile anche in Italia. Tre sono le caratteristiche dell’aggeggio che differenziano Google Wi-Fi dalla ...