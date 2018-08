Amichevoli | Fiorentina-Fortuna D 1-1

Amichevoli : il Torino piega il Nizza. Successi di prestigio per Udinese e Fiorentina : ROMA - E' ancora calcio d'estate, certo, però certi Successi fanno sempre bene anche in questa fase di preparazione, specie se colti in ambito internazionale, contro avversari di altri campionati. E ...

Amichevoli - Fiorentina-R.Vicenza 11-0 : ANSA, - MOENA, 20 LUG - Quarto successo dei viola in altrettante Amichevoli oggi a Moena: contro il Real Vicenza, selezione dilettantistica di giovani senza contratto, è finita 11-0 . In campo una ...

Calendario Amichevoli/ Serie A : oggi Fiorentina e Chievo in campo per il primo test match : Calendario Amichevoli Serie A: ecco i test match messi in programma oggi mercoledi 11 luglio 2018. In campo Fiorentina e Chievo per la prima volta. (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:00:00 GMT)