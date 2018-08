Amichevoli | Chievo | che scoppola! Samp pari col Watford Bene Spal e Bologna

Amichevoli - Chievo - che scoppola. Samp pari col Watford. Bene la Spal : La Serie A scalda i motori in vista della nuova stagione. Obiettivo: mettere minuti nelle gambe e provare nuove soluzioni. Tante le Amichevoli in programma quest'oggi per il mondo che coinvolgono alcune delle squadre del nostro campionato. hannover-udinese 5-1 - Il ritiro dell'Udinese termina oggi con un doppio confronto contro i tedeschi dell'Hannover. La prima partita, ...

Le Amichevoli di oggi : vincono Sampdoria - Chievo e Sassuolo : TORINO - Tris di successi per le squadre di Serie A impegnate oggi in amichevole. Sampdoria, Chievo e Sassuolo hanno vinto i test con il punteggio di 1-0. Chievo Verona-Cittadella 1-0 Basta il gol di ...

Le Amichevoli di oggi : Sampdoria - Chievo e Sassuolo di misura : ROMA - Continua il ciclo di amichevoli estive per le squadre di Serie A . oggi sono scese in campo Sampdoria, Chievo e Sassuolo. Tris di vittorie, tutte per 1-0. Chievo Verona-Cittadella 1-0 Basta il ...

Serie A - i risultati delle Amichevoli di oggi : poker Chievo - Torino a valanga : Top 22-Chievo 0-4 , 12' Birsa, 14' Giaccherini, 36' Grubac, 77' Meggiorini, Brusaport-Atalanta 0-2 , 40' autogol su cross di Hateboer, 55' Tumminello. In corso, Genoa-Rappresentativa Val Stubai 8-0 , ...