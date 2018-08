Alstom - altri 5 Tram "Citadis" per Bordeaux. Importo 14 milioni di euro

Alstom - altri 5 treni EVO per 330 milioni : Teleborsa, - Alstom e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori , NTV, hanno siglato un nuovo contratto del valore di 330 milioni di euro per l'acquisto di altri 5 treni Pendolino EVO , esercitando l'...

Alstom - altri 5 treni EVO per 330 milioni : Alstom e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, NTV, hanno siglato un nuovo contratto del valore di 330 milioni di euro per l'acquisto di altri 5 treni Pendolino EVO , esercitando l'opzione prevista dal ...

Alstom - 38 tram "Citadis" per Francoforte e opzione per altri 15 : Il Gruppo industriale francese Alstom specializzato in costruzioni ferroviarie e Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main , VGF, , società che in Germania gestisce il trasporto pubblico di ...